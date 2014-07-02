Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/24-2 Ap
Kompakts un manevrētspējīgs kompaktklases rūpnieciskais putekļsūcējs. Ar pusautomātisku filtru attīrīšanas sistēmu, lieliem riteņiem un bremzēšanas rullīšiem. Ideāli piemērots ražošanas iekārtu un zonu tīrīšanai.
IVC 60/24-2 Ap ir kompakts rūpnieciskais putekļsūcējs ar lieliem riteņiem un bremzēšanas rullīšiem. Šī manevrētspējīgā pamatlīmeņa mašīna ir paredzēta ražošanas iekārtu un zonu mobilai tīrīšanai. Pusautomātiskā filtru tīrīšanas sistēma nodrošina ilgu filtru kalpošanas laiku.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.4
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50 ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|59
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|970 x 690 x 995
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē