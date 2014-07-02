Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/24-2 Tact²
Kompakts rūpnieciskais putekļsūcējs ar lieliem riteņiem un bremzēšanas rullīšiem optimālai mobilitātei. Ar TACT² automātisko filtru tīrīšanas sistēmu ilgam un nepārtrauktam ekspluatācijas laikam.
Kompaktais IVC 60/24-2 TACT² rūpnieciskais putekļsūcējs ir ideāls ražošanas zonu un iekārtu tīrīšanai. Iekārta ir aprīkota ar lieliem riteņiem un bremzēšanas rullīšiem, kas padara to viegli pārvietojamu un ideāli piemērotu mobilai lietošanai. TACT² automātiskā filtru tīrīšanas sistēma garantē ilgu un nepārtrauktu darbības laiku.
Īpašības un ieguvumi
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.4
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 50 ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|68.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|970 x 690 x 995
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē
- Elektriska uzpildes līmeņa izslēgšanas funkcija