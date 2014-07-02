Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/24-2 Tact²

Kompakts rūpnieciskais putekļsūcējs ar lieliem riteņiem un bremzēšanas rullīšiem optimālai mobilitātei. Ar TACT² automātisko filtru tīrīšanas sistēmu ilgam un nepārtrauktam ekspluatācijas laikam.

Kompaktais IVC 60/24-2 TACT² rūpnieciskais putekļsūcējs ir ideāls ražošanas zonu un iekārtu tīrīšanai. Iekārta ir aprīkota ar lieliem riteņiem un bremzēšanas rullīšiem, kas padara to viegli pārvietojamu un ideāli piemērotu mobilai lietošanai. TACT² automātiskā filtru tīrīšanas sistēma garantē ilgu un nepārtrauktu darbības laiku.

Īpašības un ieguvumi
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Tvertnes tilpums (l) 60
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 2.4
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 50 ID 40
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 73
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 68.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 970 x 690 x 995

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
  • Elektriska uzpildes līmeņa izslēgšanas funkcija
Videos
Piederumi
