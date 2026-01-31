Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/24-2 Tact² Longopac *EU

Kompakts rūpnieciski izmantojams putekļusūcējs ar lieliem riteņiem un ritenīšiem ar bremzi. Ar TACT² automātisko filtru tīrīšanas sistēmu ilgstošai ekspluatācijai bez pārtraukumiem.

Kompaktais rūpnieciskais putekļsūcējs IVC 60/24-2 Tact² Longopac ir ideāli piemērots ražošanas vai iepakošanas mašīnu tīrīšanai. Iekārtai ir lieli riteņi un bremzēšanas rullīši, kas padara to viegli manevrējamu un ideāli piemērotu mobilai lietošanai. Ar TACT² automātisko filtra tīrīšanas sistēmu ilgstošai ekspluatācijai bez pārtraukumiem.

Īpašības un ieguvumi
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Tvertnes tilpums (l) 60
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 2.4
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 50 ID 40
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 73
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 66
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 78
Izmēri (G x P x A) (mm) 950 x 690 x 1170

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
Videos
Piederumi
