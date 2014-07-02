Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/30 Ap
Kompakts rūpnieciskais putekļsūcējs ražošanas zonu un iekārtu tīrīšanai. Piemērots nepārtrauktai lietošanai, pateicoties nodilumizturīgam sānu kanāla kompresoram. Tas nozīmē, ka to var izmantot arī kā stacionāru nosūkšanas iekārtu pie ražošanas vai iepakošanas mašīnām.
Kompaktais rūpnieciskais putekļsūcējs IVC 60/30 Ap ir ideāli piemērots ražošanas vai iepakošanas mašīnu tīrīšanai. Pateicoties tās nodilumizturīgajam sānu kanāla kompresoram, iekārta ir piemērota nepārtrauktai lietošanai un tādējādi ir ideāla stacionāra izsūknēšanas iekārta ražošanas vai iepakošanas mašīnu tīrīšanai. Manuālā filtra izkratīšanas sistēma ievērojami paildzina tā kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
- Sānu kanāla kompresors šai iekārtai nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudu un ārkārtīgi ilgu kalpošanas laiku — 20 000 stundu. Šīs iekārtas ir lieliski piemērotas vairākmaiņu darbam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|68 / 244.8
|Vakuums (mbar/kPa)
|286 / 28.6
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50 ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|77
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|88
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|970 x 690 x 1240
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē