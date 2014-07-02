Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/30 Tact²
Kompakts rūpnieciskais putekļsūcējs ražošanas zonu un iekārtu tīrīšanai. Piemērots nepārtrauktai lietošanai, pateicoties nodilumizturīgam sānu kanāla kompresoram. Tas nozīmē, ka to var izmantot arī kā stacionāru nosūkšanas iekārtu pie ražošanas vai iepakošanas mašīnām.
Kompakts IVC 60/30 Tact² rūpnieciskais putekļsūcējs ir ideāls ražošanas zonu un iekārtu tīrīšanai. Pateicoties nodilumizturīgam sānu kanāla kompresoram, ierīce var strādāt nepārtraukti un to var izmantot, piemēram, kā stacionāru nosūkšanas iekārtu pie ražošanas vai iepakošanas mašīnām.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
- Sānu kanāla kompresors šai iekārtai nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudu un ārkārtīgi ilgu kalpošanas laiku — 20 000 stundu. Šīs iekārtas ir lieliski piemērotas vairākmaiņu darbam.
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|68 / 244.8
|Vakuums (mbar/kPa)
|286 / 28.6
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 50 ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|77
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|95
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|970 x 690 x 1240
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē
- Elektriska uzpildes līmeņa izslēgšanas funkcija