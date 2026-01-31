Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/30 Tact2
Kompaktais rūpnieciskais putekļsūcējs, kas ir ideāli piemērots ražošanas vai iepakošanas mašīnu tīrīšanai. Tā kā tam ir nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors, to var izmantot ilgstoši bez darba pārtraukumiem. Tas, savukārt, nozīmē, ka to var izmantot arī kā stacionāru stacionāru nosūkšanas iekārtu pie ražošanas vai iepakošanas mašīnām.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
- Sānu kanāla kompresors šai iekārtai nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudu un ārkārtīgi ilgu kalpošanas laiku — 20 000 stundu. Šīs iekārtas ir lieliski piemērotas vairākmaiņu darbam.
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|68 / 244.8
|Vakuums (mbar/kPa)
|286 / 28.6
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 50 ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|77
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|100
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|115.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|970 x 690 x 1240
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē