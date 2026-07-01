Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/30
Izturīgs vidējās klases rūpnieciskais putekļu sūcējs IVM 60/30 ar izturīgu sānu kanālu ventilatoru un lielu putekļu klases zvaigžņu filtru M. Piemērots smalku un rupju cietu materiālu noņemšanai.
Izturīgs putekļu sūcējs ar sānu kanālu ventilāciju un trīsfāžu darbību, liels zvaigznes filtrs M putekļu klasē un ērta manuāla filtra tīrīšana ar transmisiju, un tās ir tikai dažas no mūsu vidējās klases rūpnieciskā putekļsūcēja IVM 60/30 galvenajām īpašībām. No ārpuses robustā ierīce pārsteidz ar izturīgu tērauda korpusu, skābes izturīgu nerūsējošā tērauda korpusu un tvertni, kā arī lieliem riteņiem vienkāršai transportēšanai un drošai pārvietošanai. Putekļsūcēju gandrīz universāli var izmantot rūpnieciskā vidē smalku un rupju cietu materiālu noņemšanai (vajadzības gadījumā arī trīs maiņu režīmā).
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|68 / 244.8
|Vakuums (mbar/kPa)
|286 / 28.6
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|79
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|99
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|100.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē