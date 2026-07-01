Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/30

Izturīgs vidējās klases rūpnieciskais putekļu sūcējs IVM 60/30 ar izturīgu sānu kanālu ventilatoru un lielu putekļu klases zvaigžņu filtru M. Piemērots smalku un rupju cietu materiālu noņemšanai.

Izturīgs putekļu sūcējs ar sānu kanālu ventilāciju un trīsfāžu darbību, liels zvaigznes filtrs M putekļu klasē un ērta manuāla filtra tīrīšana ar transmisiju, un tās ir tikai dažas no mūsu vidējās klases rūpnieciskā putekļsūcēja IVM 60/30 galvenajām īpašībām. No ārpuses robustā ierīce pārsteidz ar izturīgu tērauda korpusu, skābes izturīgu nerūsējošā tērauda korpusu un tvertni, kā arī lieliem riteņiem vienkāršai transportēšanai un drošai pārvietošanai. Putekļsūcēju gandrīz universāli var izmantot rūpnieciskā vidē smalku un rupju cietu materiālu noņemšanai (vajadzības gadījumā arī trīs maiņu režīmā).

Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 68 / 244.8
Vakuums (mbar/kPa) 286 / 28.6
Tvertnes tilpums (l) 60
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 3
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 40
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 79
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 99
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 100.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 1030 x 680 x 1650

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/30
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/30
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/30
Videos
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija