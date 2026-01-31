Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/36 -3
Trīsdzinēju, mobilais un izturīgais vidējās klases rūpniecības putekļsūcējs IVM 60 / 36-3 universālai izmantošanai rūpniecībā smalkiem un rupjiem cietiem materiāliem. Ar zvaigžņu filtru M putekļu klasē
Izturīgs, robusts, mobils: mūsu 3 motoru vidējās klases rūpnieciskais putekļsūcējs IVM 60/36-3 universālai smalku un rupju cietu materiālu absorbēšanai rūpniecības vidēs. Uzticamā iekārta darbojas vienfāzes režīmā. Katru no trim motoriem var vadīt atsevišķi. M putekļu klases lielo zvaigznes filtru ar transmisiju var viegli, ērti un droši iztīrīt. Filtra tīrīšana pagarina iekārtas darbības laiku, tādējādi samazinot apkopes darbu. Mašīnas korpuss un savākšanas tvertne ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda, kas izturīgs pret skābi, savukārt korpuss ir izgatavots no izturīga tērauda, un tam ir lieli riteņi, kas atvieglo transportēšanu.
Īpašības un ieguvumi
Aprīkots ar trīs ventilatora motoriem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3.6
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50 ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|79
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|68
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|71.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē