Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/36 -3

Trīsdzinēju, mobilais un izturīgais vidējās klases rūpniecības putekļsūcējs IVM 60 / 36-3 universālai izmantošanai rūpniecībā smalkiem un rupjiem cietiem materiāliem. Ar zvaigžņu filtru M putekļu klasē

Izturīgs, robusts, mobils: mūsu 3 motoru vidējās klases rūpnieciskais putekļsūcējs IVM 60/36-3 universālai smalku un rupju cietu materiālu absorbēšanai rūpniecības vidēs. Uzticamā iekārta darbojas vienfāzes režīmā. Katru no trim motoriem var vadīt atsevišķi. M putekļu klases lielo zvaigznes filtru ar transmisiju var viegli, ērti un droši iztīrīt. Filtra tīrīšana pagarina iekārtas darbības laiku, tādējādi samazinot apkopes darbu. Mašīnas korpuss un savākšanas tvertne ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda, kas izturīgs pret skābi, savukārt korpuss ir izgatavots no izturīga tērauda, un tam ir lieli riteņi, kas atvieglo transportēšanu.

Īpašības un ieguvumi
Aprīkots ar trīs ventilatora motoriem
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 221 / 799
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Tvertnes tilpums (l) 60
nominālā ieejas jauda (kW) 3.6
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 70 ID 50 ID 40
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 79
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 68
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 71.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 1020 x 680 x 1490

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/36 -3
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/36 -3
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/36 -3
Videos
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija