Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40

IVS 100/40 iekārta ir pamata modelis mūsu superklases rūpniecisko putekļu sūcēju klāstā, kas aprīkota ar 4 kW sānu kanāla kompresoru, M putekļu klasei apstiprinātu cilindrveida krokoto filtru un īpašu filtra izkratīšanas mehānismu.

Šis mehānisms nodrošina biežāku filtra tīrīšanu, ļaujot iekārtas operatoram izkratīt filtru, vienkārši nospiežot rokturi, kas ērti izvietots tā darba augstumā. Izkratīšanas mehānisms pastāvīgi ļauj nodrošināt vienmērīgi augstu tīrīšanas rezultātu, turklāt neprasa lielu piepūli. Integrēts manometrs vienmēr paziņos par nepieciešamību iztīrīt/nomainīt filtru. Korozijas droša 100 litru nerūsējošā tērauda tvertne ļauj savākt lielu daudzumu cietu vielu, savukārt ērtais konteinera nolaišanas mehānisms ļauj ērti iztukšot tvertnes saturu. Novietnes piederumus (uzgaļus u.c.) var uzglabāt tieši uz putekļu sūcēja.

Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuums (mbar/kPa) 175 / 17.5
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 4.2
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 70 ID 50
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 75
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 130
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 142.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 1202 x 771 x 1470

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
