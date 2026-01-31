Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40
IVS 100/40 iekārta ir pamata modelis mūsu superklases rūpniecisko putekļu sūcēju klāstā, kas aprīkota ar 4 kW sānu kanāla kompresoru, M putekļu klasei apstiprinātu cilindrveida krokoto filtru un īpašu filtra izkratīšanas mehānismu.
Šis mehānisms nodrošina biežāku filtra tīrīšanu, ļaujot iekārtas operatoram izkratīt filtru, vienkārši nospiežot rokturi, kas ērti izvietots tā darba augstumā. Izkratīšanas mehānisms pastāvīgi ļauj nodrošināt vienmērīgi augstu tīrīšanas rezultātu, turklāt neprasa lielu piepūli. Integrēts manometrs vienmēr paziņos par nepieciešamību iztīrīt/nomainīt filtru. Korozijas droša 100 litru nerūsējošā tērauda tvertne ļauj savākt lielu daudzumu cietu vielu, savukārt ērtais konteinera nolaišanas mehānisms ļauj ērti iztukšot tvertnes saturu. Novietnes piederumus (uzgaļus u.c.) var uzglabāt tieši uz putekļu sūcēja.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuums (mbar/kPa)
|175 / 17.5
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|4.2
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|75
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|130
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|142.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē