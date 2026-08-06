Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40 Lp *EU
Tam ir nodilumizturīgs 4 kW sānu kanāla kompresors nepārtrauktai lietošanai. Tam ir integrēta putekļu savākšanas sistēma Longopac, kuras izbēršana nerada lielu sīko putekļu izkliedi.
Rūpnieciskais putekļu sūcējs IVS 100/40 Lp ir uzticama un kompakta ierīce no mūsu superklases iekārtu klases. Tas ir aprīkots ar putekļu savākšanas sistēmu Longopac, un efektīvi savāc lielu daudzumu smalko putekļu, kuri rodas, piemēram, pēc akmeņu un minerālu apstrādes. Putekļi tiek padoti tieši uz Longopac savākšanas maisiem, kuru izņemšana praktiski nerada putekļu izkliedi. Šai kompaktajai iekārtai ir patentēts krokotais cilindrveida filtrs, kura tīrīšanu nodrošina mehāniska izkratīšanas ierīce. Manuālā filtra izkratīšana no operatora neprasa lielu spēku. Šim putekļu sūcējam ir uzticams un efektīvs trīsfāžu motors (IE2 klase) un jaudīgs 4 kW sānu kanāla kompresors, kas to padara lielisku piemērotu visproblemātiskāko tīrīšanas darbu veikšanai. Piederumus var ērti uzglabāt tieši uz iekārtas, piemēram tās transportēšanas laikā, lai tie nepazustu, savukārt tālvadības ierīce (izvēles piederums) ļauj ekonomēt laiku un taupīt spēkus.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Vakuums (mbar/kPa)
|150 / 15
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|4.2
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|75
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|155
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|155.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē