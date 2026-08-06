Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40 Lp *EU

Tam ir nodilumizturīgs 4 kW sānu kanāla kompresors nepārtrauktai lietošanai. Tam ir integrēta putekļu savākšanas sistēma Longopac, kuras izbēršana nerada lielu sīko putekļu izkliedi.

Rūpnieciskais putekļu sūcējs IVS 100/40 Lp ir uzticama un kompakta ierīce no mūsu superklases iekārtu klases. Tas ir aprīkots ar putekļu savākšanas sistēmu Longopac, un efektīvi savāc lielu daudzumu smalko putekļu, kuri rodas, piemēram, pēc akmeņu un minerālu apstrādes. Putekļi tiek padoti tieši uz Longopac savākšanas maisiem, kuru izņemšana praktiski nerada putekļu izkliedi. Šai kompaktajai iekārtai ir patentēts krokotais cilindrveida filtrs, kura tīrīšanu nodrošina mehāniska izkratīšanas ierīce. Manuālā filtra izkratīšana no operatora neprasa lielu spēku. Šim putekļu sūcējam ir uzticams un efektīvs trīsfāžu motors (IE2 klase) un jaudīgs 4 kW sānu kanāla kompresors, kas to padara lielisku piemērotu visproblemātiskāko tīrīšanas darbu veikšanai. Piederumus var ērti uzglabāt tieši uz iekārtas, piemēram tās transportēšanas laikā, lai tie nepazustu, savukārt tālvadības ierīce (izvēles piederums) ļauj ekonomēt laiku un taupīt spēkus.

Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 135 / 485
Vakuums (mbar/kPa) 150 / 15
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 4.2
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 70 ID 50
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 75
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 155
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 155.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 1202 x 686 x 1465

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40 Lp *EU
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