Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/40 M
Sertificēts atbilstoši putekļu klase M IVS 100/40 M ir superklases putekļu sūcējs ražošanas uzņēmumu vajadzībām, kas paredzēts liela daudzuma veselībai kaitīgo sīko putekļu savākšanai. Ar 4 kW turbīna ar sānu kanāla kompresoru un trīsfāžu motors.
IVS 100/40 M putekļu sūcējs ir Kärcher pamata klases iekārta mūsu superklases rūpniecisko putekļu sūcēju klasē, kas ir paredzēts veselībai bīstamu putekļu savākšanai (M putekļu klase). Tam ir efektīvs trīsfāžu motors (IE2 klase) ar vienmērīgas palaišanas funkciju, lai novērstu strāvas pārslodzi iekārtas iedarbināšanas brīdī. Tas arī ir aprīkots ar jaudīgu 4,0 kW sānu kompresoru. Lielais cilindrveida filtrs uzticami aiztur smalkos putekļus, kas ir kaitīgi veselībai, savukārt īpašā manuālā filtra izkratīšanas tehnoloģija ļauj efektīvi iztīrīt filtru, kad tas nepieciešams. Iebūvēts manometrs paziņos par nepieciešamību filtru izkratīt/nomainīt. Filtra izkratīšanai operatoram nav jāpielieto spēks, tas notiek, nospiežot rokturi, kas izvietots operatora darba augstumā. Vēl viena priekšrocība ir pārdomātā piederumu uzglabāšanas novietne. Rezultātā visi piederumi ir droši novietoti uz iekārtas visas darba dienas garumā, kā arī tās transportēšanas laikā. IVS 100/40 M iekārta ir paredzēta, lai ar to darbotos ilgstoši — ne velti tai ir 100 litru nerūsējošā tērauda tvertne ar ērtu tvertnes atvienošanas mehānismu. Pēc izvēles tam ir pieejama ierīce ar tālvadību.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuums (mbar/kPa)
|175 / 17.5
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|4.2
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|75
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|142
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|159.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē