Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/55 Lp *EU
Mūsu superklases rūpnieciskais putekļu sūcējs IVS 100/55 Lp ar putekļu savākšanas sistēmu Longopac, 5,5 kW sānu kanāla kompresoru un patentētu filtru izkratītāju uzticami savāks lielu īpaši sīko putekļu daudzumu.
Šīs superklases iekārtas standarta komplektācijā ir integrēts turētājs Longopac sistēmas putekļu maisiem. Šai iekārtai ir efektīva atkritumu savākšanas sistēma liela daudzuma minerālu putekļu savākšanai, kuru ir arī ērti iztīrīt, jo tā praktiski nerada putekļu izkliedi. Iekārtas efektivitāti nodrošina 5,5 kW sānu kanāla kompresors, liels krokotais cilindrveida filtrs, kas ir apstiprināts M putekļu klasei, kā arī uzticams un īpaši efektīvs trīsfāžu motors (IE2 klase). Neskatoties uz tā lielo jaudu, šo putekļu sūcēju ir viegli lietot ilgstošiem tīrīšanas darbiem. Filtrs tiek izkratīts horizontālā stāvoklī un nodrošina pastāvīgu sūkšanas jaudu. Parocīgais rokturis, kas aktivizē filtra izkratīšanas ierīci, nodrošina nemainīgi augstu tīrīšanas rezultātu, un neprasa no operatora lielu piepūli. Piederumus var uzglabāt tieši uz iekārtas, neraizējoties, ka tie varētu pazust. Savukārt tālvadības ierīce (izvēles piederums) ļauj ieslēgt/izslēgt putekļu sūcēju pat no 30 m attāluma.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|60
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Vakuums (mbar/kPa)
|240 / 24
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|5.5
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|77
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|158
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|158.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē