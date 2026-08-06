Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/55 Lp *EU

Mūsu superklases rūpnieciskais putekļu sūcējs IVS 100/55 Lp ar putekļu savākšanas sistēmu Longopac, 5,5 kW sānu kanāla kompresoru un patentētu filtru izkratītāju uzticami savāks lielu īpaši sīko putekļu daudzumu.

Šīs superklases iekārtas standarta komplektācijā ir integrēts turētājs Longopac sistēmas putekļu maisiem. Šai iekārtai ir efektīva atkritumu savākšanas sistēma liela daudzuma minerālu putekļu savākšanai, kuru ir arī ērti iztīrīt, jo tā praktiski nerada putekļu izkliedi. Iekārtas efektivitāti nodrošina 5,5 kW sānu kanāla kompresors, liels krokotais cilindrveida filtrs, kas ir apstiprināts M putekļu klasei, kā arī uzticams un īpaši efektīvs trīsfāžu motors (IE2 klase). Neskatoties uz tā lielo jaudu, šo putekļu sūcēju ir viegli lietot ilgstošiem tīrīšanas darbiem. Filtrs tiek izkratīts horizontālā stāvoklī un nodrošina pastāvīgu sūkšanas jaudu. Parocīgais rokturis, kas aktivizē filtra izkratīšanas ierīci, nodrošina nemainīgi augstu tīrīšanas rezultātu, un neprasa no operatora lielu piepūli. Piederumus var uzglabāt tieši uz iekārtas, neraizējoties, ka tie varētu pazust. Savukārt tālvadības ierīce (izvēles piederums) ļauj ieslēgt/izslēgt putekļu sūcēju pat no 30 m attāluma.

Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 156 / 560
Vakuums (mbar/kPa) 240 / 24
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 5.5
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 70 ID 50
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 77
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 158
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 158.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 1202 x 771 x 1470

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/55 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/55 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/55 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/55 Lp *EU
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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