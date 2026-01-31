Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/55 M

IVS 100/55 M ir superklases putekļu sūcējs ražošanas uzņēmumu vajadzībām, kas paredzēts liela daudzuma veselībai kaitīgo sīko putekļu sasūkšanai. Tas ir paredzēts M putekļu klasei un aprīkots ar 5,5 kW sānu kanāla kompresoru.

IVS 100/55 M ir superklases putekļu sūcējs ražošanas uzņēmumu vajadzībām, kas paredzēts liela daudzuma veselībai kaitīgo sīko putekļu sasūkšanai. To var izmantot gan kā stacionāru iekārtu, tā arī pārvietojamu. Šis M putekļu klasei sertificētais un energoefektīvais putekļu sūcējs var lepoties ar izturīgu trīsfāžu motoru (IE2 klase) un augstas veiktspējas 5,5 kW sānu kanāla kompresoru. Pateicoties integrētajai vienmērīgās palaišanas funkcijai, to var ērti izmantot izmantojot jebkuru standarta 16 ampēru rūpniecisko kontaktligzdu. Lai nodrošinātu maksimālu manevrētspēju, tam ir īpašs nodalījums piederumu uzglabāšanai uz ierīces. Tā lielais krokotais cilindrveida filtrs aizņem ļoti maz vietas, un to var ērti iztīrīt ar patentēto filtra izkratīšanas ierīci. Īpašā filtra izkratīšanas sistēma nodrošina optimālu virsmu tīrīšanu. Operatoram ir tikai jānospiež rokturis, kas izvietots tā darba augstumā. Iekārtai arī ir vienkārši lietojams tvertnes atvienošanas mehānisms, kas atvieglo 100 litru nerūsējošā tērauda tvertnes iztukšošanu no gružiem. Pēc izvēles iekārta ir pieejama komplektācijā ar tālvadības ierīci, kura ļauj ieslēgt/izslēgt iekārtu no attāluma līdz pat 30 m.

Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuums (mbar/kPa) 240 / 24
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 5.5
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 70 ID 50
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 77
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 148
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 148
Izmēri (G x P x A) (mm) 1202 x 686 x 1465

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
