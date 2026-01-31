Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 Lp *EU
Šim 7,5 kW superklases IVS 100/75 Lp rūpnieciskajam putekļu sūcējam ir Longopac putekļu savākšanas sistēma, kas to padara īpaši piemērotu liela smalko putekļu daudzuma savākšanai.
Rūpnieciskais putekļu sūcējs IVS 100/75 Lp ir uzticams un kompakts mūsu superklases iekārtu pārstāvis. Tas ir aprīkots ar putekļu savākšanas sistēmu Longopac, un efektīvi savāc lielu daudzumu smalko putekļu, kuri rodas, piemēram, pēc akmeņu un minerālu apstrādes. Tā pārdomātā putekļu savākšanas sistēma nozīmē, ka tam nav nepieciešama atsevišķa tvertne, jo putekļi uzreiz tiek savākti maisā, no kura ir viegli atbrīvoties, neradot putekļu izkliedi. Šim putekļu sūcējam ir jaudīgs trīsfāžu motors (IE2 klase) ar vienmērīgas palaišanas funkciju, kā arī 7,5 kW sānu kanāla kompresors un M putekļu klasei paredzēts krokotais cilindrveida filtrs. Filtra tīrīšana notiek, izmantojot patentētu filtra izkratīšanas sistēmu. Filtra izkratīšanai operatoram nav jāpielieto liels spēks. Uzgaļus var ērti uzglabāt tiem paredzētajā nodalījumā uz iekārtas, tādējādi neuztraucoties, ka tie var pazust. Pēc izvēles ir pieejams versijā ar tālvadības ierīci, kas ļauj iekārtu ieslēgt/izslēgt no attāluma (līdz 30 m).
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuums (mbar/kPa)
|305 / 30.5
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|7.5
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|173
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|187.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē