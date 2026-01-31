Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 Lp *EU

Šim 7,5 kW superklases IVS 100/75 Lp rūpnieciskajam putekļu sūcējam ir Longopac putekļu savākšanas sistēma, kas to padara īpaši piemērotu liela smalko putekļu daudzuma savākšanai.

Rūpnieciskais putekļu sūcējs IVS 100/75 Lp ir uzticams un kompakts mūsu superklases iekārtu pārstāvis. Tas ir aprīkots ar putekļu savākšanas sistēmu Longopac, un efektīvi savāc lielu daudzumu smalko putekļu, kuri rodas, piemēram, pēc akmeņu un minerālu apstrādes. Tā pārdomātā putekļu savākšanas sistēma nozīmē, ka tam nav nepieciešama atsevišķa tvertne, jo putekļi uzreiz tiek savākti maisā, no kura ir viegli atbrīvoties, neradot putekļu izkliedi. Šim putekļu sūcējam ir jaudīgs trīsfāžu motors (IE2 klase) ar vienmērīgas palaišanas funkciju, kā arī 7,5 kW sānu kanāla kompresors un M putekļu klasei paredzēts krokotais cilindrveida filtrs. Filtra tīrīšana notiek, izmantojot patentētu filtra izkratīšanas sistēmu. Filtra izkratīšanai operatoram nav jāpielieto liels spēks. Uzgaļus var ērti uzglabāt tiem paredzētajā nodalījumā uz iekārtas, tādējādi neuztraucoties, ka tie var pazust. Pēc izvēles ir pieejams versijā ar tālvadības ierīci, kas ļauj iekārtu ieslēgt/izslēgt no attāluma (līdz 30 m).

Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 536
Vakuums (mbar/kPa) 305 / 30.5
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 7.5
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 70 ID 50
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 73
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 173
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 187.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 1202 x 686 x 1465

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 Lp *EU
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 Lp *EU
Videos
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija