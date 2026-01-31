Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 M
IVS 100/75 M ir Kärcher augstākās klases modelis mūsu superklases rūpniecisko putekļu sūcēju klāstā, kas ir paredzēts veselībai bīstamu putekļu savākšanai (M putekļu klase). Šim putekļu sūcējam ir īpaši augstas veiktspējas komponenti, piemēram, 7,5 kW sānu kanāla kompresors, un tas ir paredzēts liela daudzuma veselībai kaitīgo sīko putekļu savākšanai. Tam ir savā klasē lielākais īpaši efektīvs trīsfāžu motors (IE2 klase), un vienmērīgās palaišanas funkcija, kas novērš strāvas pārslodzi tā iedarbināšanas laikā. Šai iekārtai ir ļoti ietilpīga 100 litru nerūsējošā tērauda tvertne un tvertnes nolaišanas atvienošanas mehānisms, liels krokotais cilindrveida filtrs, un to var izmantot kā stacionārām, tā pārvietošanas vajadzībām. Filtra tīrīšana notiek, izmantojot patentētu filtra izkratīšanas ierīci. Izkratīšanas mehānisms pastāvīgi ļauj nodrošināt vienmērīgi augstu tīrīšanas rezultātu, turklāt operatoram nav jāpieliek liels spēks, lai to aktivizētu. Piederumus var uzglabāt tiešu uz iekārtas, piemēram, tās transportēšanas laikā, savukārt pēc tālvadības ierīce (izvēles piederums) ļauj ekonomēt laiku un taupīt spēkus.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuums (mbar/kPa)
|290 / 29
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|7.5
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|165
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|177
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē