Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 M

IVS 100/75 M ir mūsu superklases visjaudīgākais rūpnieciskais putekļu sūcējs, kas ir piemērots veselībai bīstamu putekļu savākšanai (M putekļu klase). Tam ir 7,5 kW sānu kanāla kompresors, un tas ir paredzēts liela daudzuma veselībai kaitīgo sīko putekļu savākšanai.

IVS 100/75 M ir Kärcher augstākās klases modelis mūsu superklases rūpniecisko putekļu sūcēju klāstā, kas ir paredzēts veselībai bīstamu putekļu savākšanai (M putekļu klase). Šim putekļu sūcējam ir īpaši augstas veiktspējas komponenti, piemēram, 7,5 kW sānu kanāla kompresors, un tas ir paredzēts liela daudzuma veselībai kaitīgo sīko putekļu savākšanai. Tam ir savā klasē lielākais īpaši efektīvs trīsfāžu motors (IE2 klase), un vienmērīgās palaišanas funkcija, kas novērš strāvas pārslodzi tā iedarbināšanas laikā. Šai iekārtai ir ļoti ietilpīga 100 litru nerūsējošā tērauda tvertne un tvertnes nolaišanas atvienošanas mehānisms, liels krokotais cilindrveida filtrs, un to var izmantot kā stacionārām, tā pārvietošanas vajadzībām. Filtra tīrīšana notiek, izmantojot patentētu filtra izkratīšanas ierīci. Izkratīšanas mehānisms pastāvīgi ļauj nodrošināt vienmērīgi augstu tīrīšanas rezultātu, turklāt operatoram nav jāpieliek liels spēks, lai to aktivizētu. Piederumus var uzglabāt tiešu uz iekārtas, piemēram, tās transportēšanas laikā, savukārt pēc tālvadības ierīce (izvēles piederums) ļauj ekonomēt laiku un taupīt spēkus.

Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 536
Vakuums (mbar/kPa) 290 / 29
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 7.5
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 70 ID 50
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 73
Galvenā filtra putekļu klase M
Svars bez piederumiem (kg) 165
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 177
Izmēri (G x P x A) (mm) 1202 x 686 x 1465

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 M
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 M
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 M
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 M
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 M
Videos
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija