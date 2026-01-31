Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 ir kompakts un īpaši izturīgs nerūsošā tērauda ražošanas putekļusūcējs ar 100 litru ietilpības konteineru. Iekārta nodrošina efektīvu skaidu un eļļošanas šķidrumu savākšanu un atdalīšanu.

IVR-L 100/24-2 kompakts un īpaši izturīgs Kärcher koncerna Ringler uzņēmuma izstrādāts nerūsošā tērauda ražošanas putekļusūcējs. Putekļusūcējam ir 100 litru ietilpības konteiners, kas to padara ideāli piemērotu liela šķidrumu un/vai cito vielu (piemēram, skaidu) daudzuma savākšanai, savukārt pēc izvēles pieejams sieta grozs ļauj tos efektīvi atdalīt vienu no otra. Tā 360° grozāmais šļūtenes savienojums uz iesūkšanas galvas garantē maksimālu elastību un novērš šļūtenes sapīšanos. Šķidruma uzpildes līmeni jebkurā laikā var ērti nolasīt uz noliešanas šļūtenes. Iekārtas rāmja īpaši elementi ļauj iekārtu pārvietot ar dakšu autokrāvēju. Savukārt augstās kvalitātes ABS ritenīši garantē visaugstāko iekārtas mobilitāti.

Īpašības un ieguvumi
Uzpildes līmeņa indikators
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuums (mbar/kPa) 230 / 23
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Metāls
nominālā ieejas jauda (kW) 2.4
Savienotāja nominālais diametrs ID 50
Piederuma nominālais diametrs ID 50 ID 40
Galvenā filtra putekļu klase L
Svars bez piederumiem (kg) 44
Svars (ar piederumiem) (kg) 44
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 45.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 640 x 620 x 1060

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
