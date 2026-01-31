Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me putekļusūcējs ir kompakts un īpaši izturīgs nerūsošā tērauda ražošanas putekļusūcējs. 100 litru ietilpības konteiners korozīvu šķidrumu savākšanai.
IVR-L 100/24-2 Me ir kompakts un īpaši izturīgs nerūsošā tērauda ražošanas putekļusūcējs. Ar to var viegli savākt dažādus šķidrumus un raupjas cietvielas. Pēc izvēles pieejams sieta grozs ērti atdala cietvielu daļiņas no šķidrumiem. IVR-L 100/24-2 Me nerūsošā tērauda modelis ir ļoti daudzpusīga ierīce, kas paredzēta ikdienas uzkopšanai ražošanas objektos. Putekļusūcējs tiks galā pat ar korozīvām vielām, turklāt to savākšanai nav nepieciešams nekāds papildu aprīkojums. Tā 360° grozāmais šļūtenes savienojums uz iesūkšanas galvas ļauj savākt gružus visapkārt putekļusūcējam. Tas arī neļauj sapīties sūkšanas šļūtenei. Šķidruma uzpildes līmeni vienmēr var ērti nolasīt uz noliešanas šļūtenes. Iekārtas nevainojamu mobilitāti nodrošina no ABS materiāla izgatavoti augstas kvalitātes ritenīši.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuums (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.4
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 50
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 50 ID 40
|Galvenā filtra putekļu klase
|L
|Svars bez piederumiem (kg)
|41
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|41
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|41
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|640 x 620 x 1060
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē