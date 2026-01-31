Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me putekļusūcējs ir kompakts un īpaši izturīgs nerūsošā tērauda ražošanas putekļusūcējs. 100 litru ietilpības konteiners korozīvu šķidrumu savākšanai.

IVR-L 100/24-2 Me ir kompakts un īpaši izturīgs nerūsošā tērauda ražošanas putekļusūcējs. Ar to var viegli savākt dažādus šķidrumus un raupjas cietvielas. Pēc izvēles pieejams sieta grozs ērti atdala cietvielu daļiņas no šķidrumiem. IVR-L 100/24-2 Me nerūsošā tērauda modelis ir ļoti daudzpusīga ierīce, kas paredzēta ikdienas uzkopšanai ražošanas objektos. Putekļusūcējs tiks galā pat ar korozīvām vielām, turklāt to savākšanai nav nepieciešams nekāds papildu aprīkojums. Tā 360° grozāmais šļūtenes savienojums uz iesūkšanas galvas ļauj savākt gružus visapkārt putekļusūcējam. Tas arī neļauj sapīties sūkšanas šļūtenei. Šķidruma uzpildes līmeni vienmēr var ērti nolasīt uz noliešanas šļūtenes. Iekārtas nevainojamu mobilitāti nodrošina no ABS materiāla izgatavoti augstas kvalitātes ritenīši.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuums (mbar/kPa) 230 / 23
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 2.4
Savienotāja nominālais diametrs ID 50
Piederuma nominālais diametrs ID 50 ID 40
Galvenā filtra putekļu klase L
Svars bez piederumiem (kg) 41
Svars (ar piederumiem) (kg) 41
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 41
Izmēri (G x P x A) (mm) 640 x 620 x 1060

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
