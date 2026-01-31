Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc putekļusūcējs ir IVR-L 100 Tc iekārtu sērijas standarta versija. Šis putekļusūcējs ir ideāli piemērots, lai savāktu, atdalītu un atkārtoti izmantotu eļļošanas šķidrumus un cietas daļiņas, kas radušās metālapstrādes laikā.
IVR-L 100/24-2 Tc ir kompakts ražošanas putekļusūcējs ar regulējamu šasiju un 100 litru ietilpības atkritumu konteineru. Tas šo iekārtu padara ideāli piemērotu liela šķidrumu daudzuma un/vai cietu vielu (piemēram, skaidu) savākšanai. Cietās daļiņas tiek viegli atdalītas no šķidrumiem, izmantojot pēc izvēles pieejamo sieta grozu. Tā kā iekārtai uz sūkšanas galvas ir par 360° grozāms iesūkšanas galvas šļūtenes savienojums, darbu ir iespējams veikt visos virzienos. Visā darba laikā uz noliešanas šļūtenes ir iespējams kontrolēt savācamā šķidruma līmeni. Šķidruma noliešanu var veikt vai nu izmantojot noliešanas šļūteni, vai paceļot šasiju. Putekļusūcēja izturīgā konstrukcija, tostarp eļļizturīgie ritenīši un strāvas vads, garantē tā ilgu kalpošanas laiku, pat, ja to izmanto intensīvi — ražošanas objektu tīrīšanai. Izturīgais rāmis ļauj iekārtu pārvietot ar dakšu autokrāvēju.
Īpašības un ieguvumi
Uzpildes līmeņa indikators
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuums (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.4
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 50
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 50 ID 40
|Galvenā filtra putekļu klase
|L
|Svars bez piederumiem (kg)
|50
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|50
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|50
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|640 x 620 x 1060
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē