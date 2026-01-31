Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2 Tc Me

Nerūsējošā tērauda konstrukcijas variantā IVR-L 100/24-2 Tc Me ražošanas putekļusūcējs ir piemērots šķidrumu sasūkšanai — arī korozīvu — un cietvielu atdalīšanai.

IVR-L 100/24-2 Tc Me putekļusūcējs ir ļoti kompakts un ārkārtīgi izturīgs. Ritenīši un strāvas vads ir eļļizturīgi, tādējādi padarot iekārtu īpaši piemērotu izmantošanai sarežģītiem ikdienas ekspluatācijas darbiem ražošanas objektos. Iekārtu iespējams transportēt ar dakšu autokrāvēju. Putekļusūcējam ir 100 litru nerūsējošā tērauda konteiners, kurā var savākt lielu šķidrumu daudzumu un/vai cietos gružus, piemēram, skaidas. Cietās daļiņas tiek viegli atdalītas no šķidrumiem, izmantojot pēc izvēles pieejamo sieta grozu. Tā nerūsošā tērauda konstrukcija IVR-L 100/24-2 Tc Me ražošanas putekļusūcēju padara par tiešām daudzpusīgu iekārtu. Putekļusūcējs tiks galā pat ar korozīvām vielām, turklāt to savākšanai nav nepieciešams nekāds papildu aprīkojums. Tā kā iekārtai uz sūkšanas galvas ir 360° grozāms iesūkšanas šļūtenes savienojums, darbu ir iespējams veikt visos virzienos. Sūknēšanas laikā šķidruma uzpildes līmeni var vienmēr nolasīt uz noliešanas šļūtenes. Šķidruma noliešanu var veikt vai nu izmantojot noliešanas šļūteni, vai attiecīgi paceļot šasiju.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuums (mbar/kPa) 230 / 23
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 2.4
Savienotāja nominālais diametrs ID 50
Piederuma nominālais diametrs ID 50 ID 40
Galvenā filtra putekļu klase L
Svars bez piederumiem (kg) 58.8
Svars (ar piederumiem) (kg) 59
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 59
Izmēri (G x P x A) (mm) 640 x 620 x 1060

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
