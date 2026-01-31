Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Pateicoties tā 100 litru ietilpīgajam gružu konteineram un autonomam mucu sūknim IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp putekļusūcējs ļauj efektīvi savākt, atdalīt un nodrošina iespēju atkārtoti izmantot šķidrumus, kuri satur cietvielu daļiņas, piemēram, metāla skaidas.

Uzņēmuma Ringler izstrādātais IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp putekļusūcējs ir kompaktklases ražošanas iekārta ar regulējamu šasiju. Tas ir augstas kvalitātes putekļusūcējs ar 100 litru nerūsējošā tērauda konteineru, kurā iespējams savākt lielu šķidrumu daudzumu un/vai cietos gružus, piemēram, skaidas. Cietās daļiņas tiek viegli atdalītas no šķidrumiem, izmantojot pēc izvēles pieejamo sieta grozu. IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ir universāla iekārta pateicoties tās nerūsošā tērauda korpusam. Ar šo iekārtu ir viegli savākt pat korozīvas vielas, turklāt tam nav nepieciešams nekāds papildu aprīkojums. 360° grozāmais šļūtenes savienojums uz iesūkšanas galvas ļauj savākt gružus visapkārt putekļusūcējam, kā arī novērš šļūtenes sapīšanos. Uzpildes līmeni var vienmēr nolasīt uz noliešanas šļūtenes. Autonomais mucu sūknis ievērojami uzlabo savākto šķidrumu atkārtotas izmantošanas iespēju. Putekļusūcēja izturīgā konstrukcija, tostarp eļļizturīgie ritenīši un strāvas vads, garantē ilgu iekārtas kalpošanas laiku, kā arī ļauj iekārtu izmantot vissarežģītākajiem tīrīšanas darbiem. Izturīgais rāmis ļauj iekārtu pārvietot ar dakšu autokrāvēju.

Īpašības un ieguvumi
Mucu sūkņa funkcija
  • Autonoms mucu sūknis ievērojami uzlabo savākto šķidrumu atkārtotas izmantošanas iespēju.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuums (mbar/kPa) 230 / 23
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 2.4
Savienotāja nominālais diametrs ID 50
Piederuma nominālais diametrs ID 50 ID 40
Galvenā filtra putekļu klase L
Svars bez piederumiem (kg) 56
Svars (ar piederumiem) (kg) 56
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 56
Izmēri (G x P x A) (mm) 740 x 620 x 1180

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
  • Mucu sūkņa funkcija
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Videos
Piederumi
