Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 100/30 Sc

Jaudīgs putekļusūcējs IVR-L 100/30 šķidrumu un metāla skaidu savākšanai. Aprīkots ar nodilumizturīgu turbīnu ar sānu kanāla kompresoru. Paredzēts ražošanas nozares uzņēmumiem izmantošanai darbam trīs maiņās. Īpaši ilgs kalpošanas laiks.

IVR-L 100/30 — jaudīgs un ilgkalpojošs rūpnieciskais putekļusūcējs, kas ir īpaši piemērots šķidrumu un/vai skaidu savākšanai, kas radušās metālapstrādes rūpniecībā. Tā izturīgā konstrukcija garantē ilgu iekārtas kalpošanas laiku. Tam ir sūkšanas turbīna ar sānu kanāla kompresoru, kuru darbina ar trīsfāžu dzinējs. Tas nozīmē, ka iekārtu var izmantot kā stacionāru risinājumu ražošanas rūpniecībā. Visā darba laikā uz noliešanas caurules ir iespējams kontrolēt savācamā šķidruma līmeni. Gružu konteineru ir viegli atvienot no iekārtas, izmantojot īpašu nolaišanas mehānismu.

Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
  • Sānu kanāla kompresors nodrošina augstu sūkšanas spēju un ilgu kalpošanu. Šīs iekārtas ir ideālas izmantošanai vairākās maiņās pēc kārtas
Uzpildes līmeņa indikators
Izturīgs un uzticams
  • Ideāli piemērota izmantošanai metālapstrādes nozares uzņēmumos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 87.5 / 315
Vakuums (mbar/kPa) 260 / 26
Tvertnes tilpums (l) 100
Tvertnes materiāls Metāls
nominālā ieejas jauda (kW) 3
Savienotāja nominālais diametrs ID 70
Piederuma nominālais diametrs ID 70 ID 50
Galvenā filtra putekļu klase L
Svars bez piederumiem (kg) 132
Svars (ar piederumiem) (kg) 132
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 132
Izmēri (G x P x A) (mm) 850 x 760 x 1800

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
