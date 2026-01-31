Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc putekļusūcējs ar 120 litru tvertnes ietilpību ir ideāli piemērots, lai savāktu, filtrētu un atkārtoti izmantotu eļļošanas šķidrumus un cietas daļiņas, piemēram, metāla skaidas, kas radušās metālapstrādes laikā.

Kärcher koncernā ietilpstošā Ringler uzņēmuma izstrādātais kompaktais IVR-L 120/24-2 Tc ražošanas putekļusūcējs ir piemērots eļļošanas un dzesēšanas šķidrumu un skaidu efektīvai atdalīšanai. Tam ir izturīga konstrukcija ar eļļnoturīgiem ritenīšiem un strāvas vadu, kas nodrošina šo komponentu ilgu kalpošanas laiku un padara putekļusūcēju par efektīvu risinājumu pat vissmagākajos ekspluatācijas apstākļos. Putekļusūcējam ir 120 litru nerūsējošā tērauda tvertne, kas ir ideāli piemērota liela šķidrumu daudzuma un/vai cieto gružu, piemēram, skaidu, savākšanai. Pēc klienta izvēles putekļusūcējam ir pieejams sieta grozs, kas ļauj no šķidrumiem efektīvi atdalīt cietās daļiņas. Tā 360° grozāmais šļūtenes savienojums uz iesūkšanas galvas ļauj savākt gružus visapkārt putekļusūcējam, kā arī nepieļauj šļūtenes sapīšanos. Šķidruma uzpildes līmeni vienmēr var ērti nolasīt uz noliešanas šļūtenes. Šķidruma noliešanu var veikt divos veidos: Viens variants ir izmantot noliešanas šļūteni, bet otrs — izmantojot atvāžamo šasiju. Iekārtu ir iespējams transportēt izmantojot dakšu autokrāvēju.

Īpašības un ieguvumi
Šim modelim ir jauna piedziņas galva — uzlabotai drošība, ērtībai un lielākai jaudai.
360° amplitūdā grozāms šļūtenes savienojums
  • Tā kā iekārtai uz sūkšanas galvas ir grozāms šļūtenes savienojums, darbu ir iespējams veikt visos virzienos. Elastīga sūkšanas šļūtene, kas nesapinās.
Praktiska regulējama šasija
  • Ātri uz viegli iztukšojams konteiners
Eļļnecaurlaidīga ierīce
  • Eļļnoturīgi ritenīši un strāvas vads nodrošina iekārtas ilgu kalpošanas laiku, kā arī lielisku mobilitāti pat ļoti nelabvēlīgā darba vidē.
Izturīgs un uzticams
  • Ideāli piemērota izmantošanai metālapstrādes nozares uzņēmumos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23
Tvertnes tilpums (l) 120
Tvertnes materiāls Metāls
nominālā ieejas jauda (kW) 2.4
Savienotāja nominālais diametrs ID 50
Piederuma nominālais diametrs ID 50 ID 40
Galvenā filtra putekļu klase L
Svars bez piederumiem (kg) 66
Svars (ar piederumiem) (kg) 68
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 69
Izmēri (G x P x A) (mm) 740 x 620 x 1180

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
