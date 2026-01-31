Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 120/24-2 Tc Me

IVR-L 120/24-2 Tc Me ražošanas putekļusūcējs ir paredzēts šķidrumu savākšanai un tajos esošo cieto daļiņu atdalīšanai. Tā kā tam ir nerūsējošā tērauda komponenti, putekļusūcējs tiks galā pat ar korozīvām vielām, turklāt to savākšanai nav nepieciešams nekāds papildu aprīkojums.

IVR-L 120/24-2 Tc Me ražošanas putekļusūcējs ir paredzēts šķidrumu savākšanai un tajos esošo cieto daļiņu atdalīšanai. Putekļusūcējam ir 120 litru nerūsējošā tērauda konteiners, kurā var savākt lielu šķidrumu daudzumu un/vai cietos gružus, piemēram, skaidas. Pēc izvēles pieejams sieta grozs ļauj bez problēmām no šķidrumiem atdalīt cietās daļiņas. IVR-L 120/24-2 Tc Me putekļusūcējs, pateicoties tā nerūsējošā tērauda komponentiem, spēj tikt galā pat ar korozīvām vielām. Tā kā iekārtai uz sūkšanas galvas ir 360° grozāms iesūkšanas galvas šļūtenes savienojums, darbu ir iespējams veikt visos virzienos. Uzpildes līmeni vienmēr var nolasīt uz noliešanas šļūtenes. Šķidruma noliešanu var veikt vai nu izmantojot noliešanas šļūteni, vai paceļot šasiju. Putekļusūcēja izturīgā konstrukcija, tostarp eļļizturīgie ritenīši un strāvas vads, garantē ilgu iekārtas kalpošanas laiku, pat, ja to izmanto katru dienu ražošanas objektu tīrīšanas vajadzībām. Iekārtu iespējams transportēt ar dakšu autokrāvēju.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuums (mbar/kPa) 235 / 23
Tvertnes tilpums (l) 120
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
nominālā ieejas jauda (kW) 2.4
Savienotāja nominālais diametrs ID 50
Piederuma nominālais diametrs ID 50 ID 40
Galvenā filtra putekļu klase L
Svars bez piederumiem (kg) 65
Svars (ar piederumiem) (kg) 65
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 66
Izmēri (G x P x A) (mm) 740 x 620 x 1180

Aprīkojums

  • Ierkļautie aksesuāri: nē
