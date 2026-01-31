Rūpnieciskas putekļsūcējs IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Pateicoties tā 120 litru ietilpīgajam gružu konteineram un autonomam mucu sūknim IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp putekļusūcējs ļauj efektīvi savākt šķidrumus, atdalīt un nodrošina iespēju atkārtoti izmantot šķidrumus, kuri satur cietvielu daļiņas, piemēram, metāla skaidas.
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp ražošanas putekļusūcējam ir regulējama šasijas un 120 litru ietilpīgs nerūsējošā tērauda konteiners. Iekārta spēj tikt galā ar lielu daudzumu šķidrumu, un praktiski visiem gružiem (piemēram, metāla skaidām). Pēc izvēles ir pieejams sieta grozs, kas ļauj no šķidrumiem viegli atdalīt cietās daļiņas. IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp ir daudzpusīga iekārta ar nerūsošā nerūsošā korpusu. Tā viegli savāc pat pat korozīvas vielas. Tā kā iekārtai uz sūkšanas galvas ir par 360° grozāms iesūkšanas galvas šļūtenes savienojums, darbu ir iespējams veikt visos virzienos, kā arī tas novērš šļūtenes sapīšanos. Visā darba laikā uz noliešanas šļūtenes ir iespējams kontrolēt savācamā šķidruma līmeni. Autonomais mucu sūknis efektīvi ļauj šķidrumu atkārtot izmantot lielāko daļu savāktā šķidruma. Putekļusūcēja izturīgā konstrukcija, tostarp eļļizturīgie ritenīši un strāvas vads, garantē iekārtas ilgu kalpošanas laiku, pat, ja to izmanto intensīvi — ražošanas objektu tīrīšanas vajadzībām. Izturīgs rāmis ļauj iekārtu pārvietot ar dakšu autokrāvēju.
Īpašības un ieguvumi
Mucu sūkņa funkcija
- Autonoms mucu sūknis ievērojami uzlabo savākto šķidrumu atkārtotas izmantošanas iespēju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuums (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tvertnes tilpums (l)
|120
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|2.4
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 50
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 50 ID 40
|Galvenā filtra putekļu klase
|L
|Svars bez piederumiem (kg)
|72
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|72
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|72
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|745 x 710 x 1420
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē
- Mucu sūkņa funkcija