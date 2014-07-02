Rūpnieciskas putekļsūcējs IVC 60/30 Ap M Z22
Kompakts rūpnieciskais putekļsūcējs ar nodilumizturīgu sānu kanāla kompresoru nepārtrauktai lietošanai (piemēram, ražošanas nozarē). Ideāls smalkiem putekļiem — M putekļu klasei, izmantošanai ATEX zonā 22 un higiēnas uzrturēšanai jutīgās zonās.
IVC 60/30 Ap M Z22 ir kompakts rūpnieciskais putekļsūcējs ar nodilumizturīgu sānu kanāla kompresoru nepārtrauktai darbībai un saskarsmi visām standarta iekārtu kontroles sistēmām. Šis uzticamais putekļu sūcējs ir paredzēts izmantošanai ražošanas zonās un iekārtu ražošanas iekārtu tīrīšanai ATEX zonā 22. Iekārta arī ir piemērota darbam vietās, kur ir M putekļu klase, kur putekļi ir kaitīgi veselībai, vai arī zonās, kurās ir ļoti stingras sanitārās prasības.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
- Sānu kanāla kompresors šai iekārtai nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudu un ārkārtīgi ilgu kalpošanas laiku — 20 000 stundu. Šīs iekārtas ir lieliski piemērotas vairākmaiņu darbam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|53.3 / 192
|Vakuums (mbar/kPa)
|250 / 25
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 40
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|77
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|95
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|970 x 690 x 1240
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē