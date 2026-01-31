Rūpnieciskas putekļsūcējs IVM 60/30 M Z22
Pārvietojams vidējas klases rūpnieciskais putekļu sūcējs IVM 60/30 M Z22, sertificēts saskaņā ar 2014/34 / ES un piemērots ATEX 22. zonai ar sānu kanālu pūtēju universālai izmantošanai rūpniecībā.
Īpaši izstrādāts smalku, bīstamu un arī sprādzienbīstamu putekļu noņemšanai: mūsu vidējās klases rūpnieciskais putekļsūcējs IVM 60/30 M Z22 pārsteidz ar izturīgu sānu kanālu ventilatoru un trīsfāžu darbību nepārtrauktai lietošanai rūpniecībā un, ja nepieciešams, visas diennakts garumā. Izturīgajai iekārtai ar izturīgu tērauda korpusu un skābi izturīgu nerūsējošā tērauda korpusu un tvertni ir liels M putekļu klases zvaigznes filtrs, kā arī tas atbilst darba prasībām ATEX 22. zonā. Putekļsūcējs ir sertificēts arī saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES. Lielie riteņi garantē maksimālu mobilitāti, savukārt uzticama manuāla filtra tīrīšana ar transmisiju pagarina filtra kalpošanas laiku, tādējādi samazinot apkopes darbu.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|68 / 244.8
|Vakuums (mbar/kPa)
|286 / 28.6
|Tvertnes tilpums (l)
|60
|nominālā ieejas jauda (kW)
|3
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|79
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|102
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|105.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē