Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/55 M Z22
IV 60/30 ir ļoti uzticams un izturīgs putekļusūcējs. Tas ir paredzēts universālai izmantošanai dažādu nozaru uzņēmumos un objektos. Tā īpašā konstrukcija un plašs pieejamo piederumu klāsts ļauj šo iekārtu izmantot visdažādāko tīrīšanas uzdevumu veikšanai. Iekārtas turbīnas sānu kanāla kompresors nodrošina augstu sūkšanas jaudu. Šis modelis ir īpaši piemērots ilgstošai ekspluatācijai bez pārtraukumiem. Turbīnas sānu kanāla kompresoram ir ļoti ilgs kalpošanas laiks. Iekārtas īpašā konstrukcija un kompaktais padara to par ļoti mobilu ierīci, kurai ir plašas izmantošanas iespējas. Putekļusūcēju var droši novietot uz slīpas virsmas, jo tās priekšējiem ritenīšiem ir bremzes. Izņemama putekļu konteiners ar ritenīšiem ļauj viegli atbrīvoties no sasūktajiem putekļiem. Iebūvētais ciklonu tehnoloģijas separators atdala lielākos putekļus jau tad, kad tie ieplūst putekļusūcējā, tādējādi ievērojami pieaug filtra darbības laiks. Tā kā iekārtai ir liels filtra laukums ar teicamu putekļu absorbcijas veiktspēju (apstiprināts M putekļu klasei), ar to var darboties ilgstoši un bez pārtraukumiem. Nodalījums piederumiem putekļusūcēja priekšējā daļā ļauj ērti uzglabāt visus nepieciešamos uzgaļus u. c. piederumus. Virs motora izvietotajā korpusa panelī var uzglabāt nelielus piederumus vai instrumentus. Uz strāvas vadam paredzētā āķa vadu var ērti uzkarināt un uzglabāt iekārtas transportēšanas vai tā ekspluatācijas laikā. Rokas filtra tīrīšanas sistēma nodrošina ilgu un nepārtrauktu putekļusūcēja darbību, kā arī ilgu filtra kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Nodilumizturīgs sānu kanāla kompresors
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuums (mbar/kPa)
|240 / 24
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|5.5
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|77
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|157
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|168.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē