Rūpnieciskas putekļsūcējs IVS 100/75 M Z22 *EU
IV 100/55 M B1 ir ļoti izturīgs un uzticams ražošanas putekļusūcējs, Kas ir īpaši piemērots sprādzienbīstamu putekļu (St 1, St 2 un St 3 klases — zonā 22) sūkšanai. Tas ir paredzēts universālai izmantošanai dažādu nozaru uzņēmumos un objektos. Pa līdzenu virsmu putekļusūcēju bez lielas piepūles var pārvietot viens operators. Putekļusūcējam ir turbīna ar ilgkalpojošu sānu kanāla kompresoru. Šis modelis ir īpaši piemērots ilgstošai ekspluatācijai bez pārtraukumiem. Putekļusūcēja barošanas spriegums ir 400 V (50 Hz). Atkarībā no sūkšanas darbu veida konteiners (sausajai tīrīšanai), daļas Nr. 6.394-527.0, ir jāpasūta atsevišķi.
IVS 100/75 Z22 ir ļoti uzticams un izturīgs putekļusūcējs. Kas ir īpaši piemērots sprādzienbīstamu putekļu (St 1, St 2 un St 3 klases — zonā 22) sūkšanai. Tas ir paredzēts universālai izmantošanai dažādu nozaru uzņēmumos un objektos. Parasti tā uzstādīšanai uzņēmuma telpās ir nepieciešami vairāki cilvēki vai dakšu autokrāvējs. Iekārtai ir augsta sūkšanas jauda, un to ir iespējams uzstādīt pie dažādām stacionārām ražošanas iekārtām. Biežākajos gadījumos pieejamie putekļusūcēji tiek izmantoti vienā vai vairākos ražošanas punktos un putekļu savākšanas punktā, un paliek tur ilgāku laiku. Tā īpašā konstrukcija un liels pieejamo piederumu klāsts ļauj šo iekārtu izmantot visdažādāko tīrīšanas uzdevumu veikšanai. Iekārtas turbīnas sānu kanāla kompresors nodrošina augstu sūkšanas jaudu. Kompresora drošības vārsts aizsargā putekļusūcēja motoru no pārkaršanas. Pateicoties tā jaudīgajam motoram modelis ir īpaši piemērots ilgstošai ekspluatācijai bez pārtraukumiem. Turbīnas sānu kanāla kompresoram ir ļoti ilgs kalpošanas laiks. Izņemama putekļu konteiners ar ritenīšiem ļauj viegli atbrīvoties no sasūktajiem putekļiem. Iebūvētais ciklonu tehnoloģijas separators atdala lielāko vairumu putekļu, kad tie ieplūst putekļusūcējā, tādējādi ievērojami pieaug filtra darbības laiks. Tā kā iekārtai ir liels filtra laukums ar teicamu putekļu absorbcijas veiktspēju (apstiprināts M putekļu klasei), ar to var darboties ilgstoši un bez pārtraukumiem. Virs motora izvietotajā korpusa panelī var uzglabāt nelielus piederumus vai instrumentus. Tāpat šajā zonā var uzglabāt arī iekārtas strāvas vadu (laikā, kad putekļusūcējs tiek pārvietots uz citu tīrāmo objektu). Rokas filtra tīrīšanas sistēma nodrošina ilgu un nepārtrauktu putekļusūcēja darbību, kā arī ilgu filtra kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Sertificēts (ATEX) zonai 22Sprādziendrošie „IVS Ex” putekļusūcēji — pateicoties tajos izmantotajām visjaunākajām tehnoloģijām — garantē maksimālu drošības pakāpi. Šīs uzticamās ierīces var izmantot veselībai kaitīgu, piemēram, sprādzienbīstamu, putekļu savākšanai.
Noplūdes aizsardzība un pakāpeniskā palaišanaZema palaides strāva, lai novērstu barošanas sprieguma kritumus. Zema palaides strāva nodrošina enerģijas izmaksu ietaupījumu. Iekārtas ekspluatācijai pietiek ar zema nomināla drošinātāja aizsardzību (ar strāvas stiprumu līdz 5,5 A, pietiek ar 16 A drošinātāji).
Vienkārši lietojams tvertnes atvienošanas mehānismsVienkārši un ātri noņemams konteiners . Praktisks putekļu konteinera rokturis atvieglo iekārtas nogādāšanu līdz atkritumu izbēršanas vietai. Lieli rullīši nodrošina maksimālu mobilitāti pat uz nelīdzeniem grīdas segumiem un pat pie lielām slodzēm.
Īpaša filtra tīrīšanas sistēma
- Rokturis manuālai filtru tīrīšanai atrodas ērtā darba augstumā un padara darbu ērtu.
- Manuālā filtra izkratīšana no operatora neprasa lielu spēku.
- Lielāka filtra efektivitāte pateicoties biežākai tā tīrīšanai un integrētam manometram.
Vienkārši lietot
- Āķis šļūtenes uzglabāšanai un piederumu turētāji nodrošina, ka tie nepazūd un vienmēr ir pa rokai.
- Āķis drošai strāvas vada uzglabāšanai uz ierīces.
Pēc izvēles pieejama tālvadības ierīce
- Papildaprīkojums ar radio tālvadības pulti iekārtas darbībai no attāluma līdz 100 m.
- Distances vadība ir ļoti ērta un laiku ekonomējoša.
- Optimāla vietas izmantošana — putekļsūcēju var novietot, piemēram, ražošanas telpās vai neizmantojamās noliktavās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Gaisa plūsma (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuums (mbar/kPa)
|290 / 29
|Tvertnes tilpums (l)
|100
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|nominālā ieejas jauda (kW)
|7.5
|Savienotāja nominālais diametrs
|ID 70
|Piederuma nominālais diametrs
|ID 70 ID 50
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Galvenā filtra putekļu klase
|M
|Svars bez piederumiem (kg)
|180
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|191.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Aprīkojums
- Ierkļautie aksesuāri: nē