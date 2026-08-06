Klasiskais šampūns mazgāšanai ar sukām VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Ļoti aktīvs, ar vasku saderīgs šampūns mazgāšanai ar sukām automātiskajās mazgātavās. Īpašā aktīvo sastāvdaļu kombinācija uzlabo sukas slīdēšanas spēju un aizsargā transportlīdzekļa virsmu. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|200
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|9
|Svars (kg)
|203.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|218.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|580 x 580 x 970
Pielietošanas veidi
- Automašīnas
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana