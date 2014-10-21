Profesionāls

Kärcher Augstspiediena tīrīšanai

Augstspiediena tīrīšanai

Jūsu ieguvumi ir ievērojami: ātrāka un labāka tīrīšana ar mazāku enerģijas patēriņu un mazāks ūdeņu piesārņojums. Kärcher tīrīšanas un kopšanas produkti nodrošina nevainojamu galarezultātu un ir lieliski piemēroti izmantošanai objektos ražošanas, tirdzniecības un pārtikas nozarē. Šie līdzekļi ir īpaši pielāgoti augstspiediena tīrītājiem.

Apskatīt produktus
Kärcher Grīda

Grīda

Kärcher FloorPro tīrīšanas līdzekļi ir ļoti efektīvi, tie nodrošina pirmklasīgu sniegumu īsākā laikā un ar mazāku piepūli. Kärcher tīrīšanas sistēma nodrošina harmonisku mijiedarbību starp iekārtām, piederumiem un tīrīšanas līdzekļiem. Tā ievērojami atvieglo darbu, ļauj to paveikt ātrāk un ērtāk. Papildu ieguvums ir optimāla tīrīšanas iekārtu un tīrāmo virsmu aizsardzība.

Doties uz pārskatu
Kärcher Paklājs

Paklājs

CarpetPro līnija ar novatorisku iCapsol tehnoloģiju ir ideāli piemērota maigai un efektīvai tekstila virsmu tīrīšanai, samazina žūšanas laiku un novērš atkārtotu piesārņojumu.

Apskatīt produktus
Kärcher Detaļas

Detaļas

Ļoti efektīvs detaļu tīrītājs, kas īpaši izstrādāts ārkārtējām rūpniecības prasībām attiecībā uz tīrīšanas jaudu, virsmas aizsardzību un atlikumu likvidēšanu pirms pārklāšanas vai galīgās montāžas.

Apskatīt produktus
Kärcher Transportlīdzeklis

Transportlīdzeklis

Mūsu tīrīšanas līdzekļi ir īpaši izstrādāti atbilstīgi ūdens cietības pakāpei un ir piemēroti izmantošanai Kärcher mazgāšanas sistēmām. To īpašās sastāvdaļas aizsargā komponentus, kuri nonāk saskarē ar ūdeni, aizsargājot tos pret koroziju. Pateicoties to patentētajam un īpašajam sastāvam, Kärcher ASF produkti ir videi draudzīgi.

Apskatīt produktus
Kärcher Tvertne/konteiners

Tvertne/konteiners

Attiecībā uz profesionālu tvertņu un cisternu tīrīšanu piemēro īpašus noteikumus un prasības. Ar jauno TankPro iekārtu sēriju Kärcher piedāvā īpaši saskaņotu tehnoloģiju, kas ir lielisks risinājums visām tīrīšanas vajadzībām. Mums nekas nav par grūtu: šie TankPro līdzekļi mūsu klientiem piedāvā risinājumu, kas lieliski pielāgots to konkrētajām vajadzībām. Visi līdzekļi ir koncentrēti, un tādējādi tie ir īpaši ekonomiski un efektīvi. Mēs pilnībā apzināmies savu atbildību pret cilvēkiem, iekārtām un apkārtējo vidi, un savos produktos neizmantojam vielas, kuras varētu kaitēt videi un cilvēku veselībai, taču vienlaikus saglabājot visaugstāko kvalitāti.

Apskatīt produktus
Kärcher Virtuvēm

Virtuvēm

Nepieciešami ne tikai pilnīgi perfekti ēdieni, dzērieni un apkalpošana, bet arī tīrība un higiēna kļūst arvien izšķirošāki veiksmes faktori. KitchenPro virtuves higiēnas klāsts ir lieliski piemērots gastronomijas un viesnīcu industrijai, kā arī visiem uzņēmumiem ar komerciālo virtuvi.

Doties uz pārskatu
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija