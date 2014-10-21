Profesionāls
Augstspiediena tīrīšanai
Jūsu ieguvumi ir ievērojami: ātrāka un labāka tīrīšana ar mazāku enerģijas patēriņu un mazāks ūdeņu piesārņojums. Kärcher tīrīšanas un kopšanas produkti nodrošina nevainojamu galarezultātu un ir lieliski piemēroti izmantošanai objektos ražošanas, tirdzniecības un pārtikas nozarē. Šie līdzekļi ir īpaši pielāgoti augstspiediena tīrītājiem.
Grīda
Kärcher FloorPro tīrīšanas līdzekļi ir ļoti efektīvi, tie nodrošina pirmklasīgu sniegumu īsākā laikā un ar mazāku piepūli. Kärcher tīrīšanas sistēma nodrošina harmonisku mijiedarbību starp iekārtām, piederumiem un tīrīšanas līdzekļiem. Tā ievērojami atvieglo darbu, ļauj to paveikt ātrāk un ērtāk. Papildu ieguvums ir optimāla tīrīšanas iekārtu un tīrāmo virsmu aizsardzība.
Paklājs
CarpetPro līnija ar novatorisku iCapsol tehnoloģiju ir ideāli piemērota maigai un efektīvai tekstila virsmu tīrīšanai, samazina žūšanas laiku un novērš atkārtotu piesārņojumu.
Detaļas
Ļoti efektīvs detaļu tīrītājs, kas īpaši izstrādāts ārkārtējām rūpniecības prasībām attiecībā uz tīrīšanas jaudu, virsmas aizsardzību un atlikumu likvidēšanu pirms pārklāšanas vai galīgās montāžas.
Transportlīdzeklis
Mūsu tīrīšanas līdzekļi ir īpaši izstrādāti atbilstīgi ūdens cietības pakāpei un ir piemēroti izmantošanai Kärcher mazgāšanas sistēmām. To īpašās sastāvdaļas aizsargā komponentus, kuri nonāk saskarē ar ūdeni, aizsargājot tos pret koroziju. Pateicoties to patentētajam un īpašajam sastāvam, Kärcher ASF produkti ir videi draudzīgi.
Tvertne/konteiners
Attiecībā uz profesionālu tvertņu un cisternu tīrīšanu piemēro īpašus noteikumus un prasības. Ar jauno TankPro iekārtu sēriju Kärcher piedāvā īpaši saskaņotu tehnoloģiju, kas ir lielisks risinājums visām tīrīšanas vajadzībām. Mums nekas nav par grūtu: šie TankPro līdzekļi mūsu klientiem piedāvā risinājumu, kas lieliski pielāgots to konkrētajām vajadzībām. Visi līdzekļi ir koncentrēti, un tādējādi tie ir īpaši ekonomiski un efektīvi. Mēs pilnībā apzināmies savu atbildību pret cilvēkiem, iekārtām un apkārtējo vidi, un savos produktos neizmantojam vielas, kuras varētu kaitēt videi un cilvēku veselībai, taču vienlaikus saglabājot visaugstāko kvalitāti.
Virtuvēm
Nepieciešami ne tikai pilnīgi perfekti ēdieni, dzērieni un apkalpošana, bet arī tīrība un higiēna kļūst arvien izšķirošāki veiksmes faktori. KitchenPro virtuves higiēnas klāsts ir lieliski piemērots gastronomijas un viesnīcu industrijai, kā arī visiem uzņēmumiem ar komerciālo virtuvi.