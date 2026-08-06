Klasiskais šampūns mazgāšanai ar sukām VehiclePro RM 811 Classic, 20l
Ļoti aktīvs, ar vasku saderīgs šampūns mazgāšanai ar sukām automātiskajās mazgātavās. Īpašā aktīvo sastāvdaļu kombinācija uzlabo sukas slīdēšanas spēju un aizsargā transportlīdzekļa virsmu. Atbilst VDA prasībām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|9
|Svars (kg)
|20.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkts
- Efektīvs šampūns izmantošanai ar birstēm automašīnu un komunālo transportlīdzekļu mazgāšanas iekārtām
- Uzticami notīra taukus, eļļu, izmešus un kukaiņu atstātos traipus
- Veicina birstu slīdēšanas berzi un tādējādi aizsargā transportlīdzekļa virsmu
- Būtiski samazina birstu turpmāko piesārņošanas līmeni
- Ir saderīgs ar vasku un tādējādi novērš švīku veidošanos uz pārklātās virsmas
- Atbilst VDA prasībām
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās atbilstoši ESAO prasībām
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H315 Kairina ādu.
- H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
- P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
- P302 + P352b SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu ar ziepēm.
Pielietošanas veidi
- Automašīnas
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana