Putas veidojošs tīrīšanas līdzeklis VehiclePro RM 838, 20l
Sārmainais, putas veidojošais tīrīšanas līdzeklis VehiclePro RM 838 transportlīdzekļa bezkontakta mazgāšanai bez piepūles noņem noturīgus eļļas un tauku traipus, kukaiņu paliekas un ceļa netīrumus, kā arī saudzīgi iedarbojas uz krāsu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|pH
|13
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.8
Videos
Pielietošanas veidi
- Automašīnas, komerctransports, velosipēdi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Komerciālo transportlīdzekļu tīrīšana