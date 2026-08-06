Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic

Īpaši kompakts un viegli lietojams. Kärcher tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic ar unikālu dizainu un VapoHydro funkciju paredzēts higiēniskai tīrīšanai bez ķīmiskajām vielām.

Šis tvaika tīrītājs ir ļoti kompakts, izturīgs, viegli lietojams un ilgmūžīgs sava unikālā dizaina dēļ, tas ir aprīkots ar plašu piederumu klāstu. SG 2/4 Classic tvaika tīrītājam ir izcila cenas un veiktspējas attiecība, tas gādā par maksimālu efektivitāti un lielisku uzkopšanas rezultātu. Vieglā iekārta, kas sver tikai 7,5 kilogramus, ir viskompaktākā profesionālā tvaika tīrīšanas iekārta savā klasē. Tā ir gatava lietošanai vien trīs minūšu laikā un ar 4 bāru spiedienu piedāvā vairāk nekā pietiekamu spēku iedarbīgai un higiēniskai tīrīšanai bez ķīmiskajām vielām. Neatkarīgi no netīrības pakāpes iekārta rūpīgi, līdz pat mazākajai spraugai, notīrīs tādas virsmas kā letes, dozēšanas iekārtu korpusus, flīzes, plīts virsmas, cepeškrāsnis un daudz ko citu. Īpaši noturīgu netīrumu noņemšanā Jums palīdzēs VapoHydro funkcija, kas ar karsto ūdeni sevišķi efektīvi notīrīs pat nopietnu piesārņojumu un smērvielas. Ūdens tvertni var izņemt un piepildīt jebkurā laikā. Jūs varat pašā iekārtā uzglabāt tādus piederumus kā tvaika šļūteni, rokas uzgali, punktveida strūklas uzgali, Power uzgali, apaļo birsti, tvaika birsti/skrāpi un mikrošķiedras pārvalkus. Grīdas uzgalis ir jāiegādājas atsevišķi.

Īpašības un ieguvumi
Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic: Kompakts dizains, viss vienuviet
Kompakts dizains, viss vienuviet
Ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta. Vietu taupoša, ērta piederumu uzglabāšana pašā iekārtā. Vieglais svars (7,5 kg) gādā par vienkāršu iekārtas pārvietošanu ar vienu roku.
Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic: Vienkāršs darbības princips
Vienkāršs darbības princips
Ērta spiedpoga tvaika tīrītāja ieslēgšanai un izslēgšanai. LED indikatori uzrāda iekārtas gatavību darbam, ūdens trūkumu un apkopes intervālu.
Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic: VapoHydro funkcija
VapoHydro funkcija
Jaudīga tvaika un karstā ūdens tīrīšanas kombinācija. Izšķīdušie netīrumi tiek viegli noskaloti. Tīrīšanas jauda tiek palielināta, apstrādājot īpaši noturīgus netīrumus.
Daudzveidīgi piederumi
  • Daudzfunkcionāli piederumi dažādu virsmu tīrīšanai.
  • Vietu taupoša, ērta piederumu uzglabāšana pašā iekārtā.
  • Grīdas uzgalis, logu uzgalis un tapsējuma uzgalis ir pieejami atsevišķi.
Noņemama tīrā ūdens tvertne
  • Tīrā ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī.
  • Ilgi darba cēlieni ar tvaiku vai VapoHydro funkciju bez pārtraukumiem.
Ātri gatavs lietošanai jebkurā laikā
  • Gatavs darbam trīs minūšu laikā pēc ieslēgšanas.
  • Pie visiem piederumiem ir viegli piekļūt, jo tie iekārtas dizaina dēļ vienmēr atrodas vienuviet.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Boilera tilpums (l) 0.5
Tvertnes tilpums (l) 1.5
Tvaika spiediens (bar) maks. 4
Sildīšanas jauda (W) 2250
Boilera temperatūra (°C) maks. 145
Kabeļa garums (m) 5
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 460 x 298 x 265

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Rokas uzgalis ar birsti: 165 mm
  • Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.5 m
  • Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim
  • Tīkliņš piederumu uzglabāšanai

Aprīkojums

  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Power sprausla
  • Garais punktveida strūklas uzgalis
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
  • Visu veidu sanitāro telpu tīrīšanai tūrisma objektos
  • Darba virsmu, izlietņu, tvaika nosūcēju un krānu tīrīšanai virtuvēs
  • Higiēniska tīrīšana bez ķimikālijām
  • Bieži lietotu virsmu (piemēram, bufetes, vitrīnas, letes) tīrīšanai
  • Izlietņu, dušu, vannu, spoguļu un logu tīrīšanai
  • Lieliski piemērots lietošanai kempingos, uz kruīza kuģiem un brīvdienu mājās
Piederumi
Atrast SG 4/2 Classic rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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