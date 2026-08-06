Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic
Īpaši kompakts un viegli lietojams. Kärcher tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic ar unikālu dizainu un VapoHydro funkciju paredzēts higiēniskai tīrīšanai bez ķīmiskajām vielām.
Šis tvaika tīrītājs ir ļoti kompakts, izturīgs, viegli lietojams un ilgmūžīgs sava unikālā dizaina dēļ, tas ir aprīkots ar plašu piederumu klāstu. SG 2/4 Classic tvaika tīrītājam ir izcila cenas un veiktspējas attiecība, tas gādā par maksimālu efektivitāti un lielisku uzkopšanas rezultātu. Vieglā iekārta, kas sver tikai 7,5 kilogramus, ir viskompaktākā profesionālā tvaika tīrīšanas iekārta savā klasē. Tā ir gatava lietošanai vien trīs minūšu laikā un ar 4 bāru spiedienu piedāvā vairāk nekā pietiekamu spēku iedarbīgai un higiēniskai tīrīšanai bez ķīmiskajām vielām. Neatkarīgi no netīrības pakāpes iekārta rūpīgi, līdz pat mazākajai spraugai, notīrīs tādas virsmas kā letes, dozēšanas iekārtu korpusus, flīzes, plīts virsmas, cepeškrāsnis un daudz ko citu. Īpaši noturīgu netīrumu noņemšanā Jums palīdzēs VapoHydro funkcija, kas ar karsto ūdeni sevišķi efektīvi notīrīs pat nopietnu piesārņojumu un smērvielas. Ūdens tvertni var izņemt un piepildīt jebkurā laikā. Jūs varat pašā iekārtā uzglabāt tādus piederumus kā tvaika šļūteni, rokas uzgali, punktveida strūklas uzgali, Power uzgali, apaļo birsti, tvaika birsti/skrāpi un mikrošķiedras pārvalkus. Grīdas uzgalis ir jāiegādājas atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Kompakts dizains, viss vienuvietIlgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta. Vietu taupoša, ērta piederumu uzglabāšana pašā iekārtā. Vieglais svars (7,5 kg) gādā par vienkāršu iekārtas pārvietošanu ar vienu roku.
Vienkāršs darbības principsĒrta spiedpoga tvaika tīrītāja ieslēgšanai un izslēgšanai. LED indikatori uzrāda iekārtas gatavību darbam, ūdens trūkumu un apkopes intervālu.
VapoHydro funkcijaJaudīga tvaika un karstā ūdens tīrīšanas kombinācija. Izšķīdušie netīrumi tiek viegli noskaloti. Tīrīšanas jauda tiek palielināta, apstrādājot īpaši noturīgus netīrumus.
Daudzveidīgi piederumi
- Daudzfunkcionāli piederumi dažādu virsmu tīrīšanai.
- Vietu taupoša, ērta piederumu uzglabāšana pašā iekārtā.
- Grīdas uzgalis, logu uzgalis un tapsējuma uzgalis ir pieejami atsevišķi.
Noņemama tīrā ūdens tvertne
- Tīrā ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī.
- Ilgi darba cēlieni ar tvaiku vai VapoHydro funkciju bez pārtraukumiem.
Ātri gatavs lietošanai jebkurā laikā
- Gatavs darbam trīs minūšu laikā pēc ieslēgšanas.
- Pie visiem piederumiem ir viegli piekļūt, jo tie iekārtas dizaina dēļ vienmēr atrodas vienuviet.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1.5
|Tvaika spiediens (bar)
|maks. 4
|Sildīšanas jauda (W)
|2250
|Boilera temperatūra (°C)
|maks. 145
|Kabeļa garums (m)
|5
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|460 x 298 x 265
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Rokas uzgalis ar birsti: 165 mm
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.5 m
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim
- Tīkliņš piederumu uzglabāšanai
Aprīkojums
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Power sprausla
- Garais punktveida strūklas uzgalis
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
- Visu veidu sanitāro telpu tīrīšanai tūrisma objektos
- Darba virsmu, izlietņu, tvaika nosūcēju un krānu tīrīšanai virtuvēs
- Higiēniska tīrīšana bez ķimikālijām
- Bieži lietotu virsmu (piemēram, bufetes, vitrīnas, letes) tīrīšanai
- Izlietņu, dušu, vannu, spoguļu un logu tīrīšanai
- Lieliski piemērots lietošanai kempingos, uz kruīza kuģiem un brīvdienu mājās
Piederumi
Atrast SG 4/2 Classic rezerves daļas
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