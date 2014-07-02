Komplekts no apaļām birstēm ar misiņa sariem
Komplekts no apaļām birstēm ar misiņa sariem ieēdušos netīrumu notīrīšanai. Ideāls izturīgām virsmām.
Apaļu suku komplekts ar misiņa sariem noturīgu un iesakņojušos netīrumu noņemšanai, piemēram, no krāsns plauktiem vai plītis. Tīrīšanas birste ar metāla sariem izcilai tīrīšanai ar tvaika tīrītājiem. Piezīme: Nav piemērota jutīgām virsmām, piemēram, kokam vai plastmasai.
Īpašības un ieguvumi
Misiņa birstes
- Stingras birstes, lai viegli notīrītu noturīgus netīrumus
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|40 x 26 x 26
Saderīgās iekārtas
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (balts)
- SC 1 Multi & Up Plus
- SC 1 Premium (balts)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe Easy Fix Premium
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + Iron Kit
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 2.600 CB
- SI 4
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SI 4 Premium
Pielietošanas veidi
- Pat noturīgi netīrumi