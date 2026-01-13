Tvaika tīrītājs SC 3 EasyFix
SC 3 EasyFix tvaika tīrītāja (ar EasyFix grīdas uzgali un atkaļķošanas kasetni) tīrīšanu bez pārtraukumiem nodrošina jebkurā brīdī uzpildāma ūdens tvertne. Uzsilst tikai 30 sekundēs.
SC 3 EasyFix ir ātrākais sava laika tvaika tīrītājs, kas ir gatavs darbam jau pēc 30 sekunžu ilgas uzsilšanas. Jebkurā brīdī uzpildāmā ūdens tvertne nodrošina tīrīšanu bez pārtraukumiem. Atkaļķošanas kasetne nodrošina ūdens atkaļķošanu, tādējādi pagarinot iekārtas kalpošanas laiku. Kärcher SC 3 EasyFix tīra bez ķīmiskajām vielām, un to var izmantot praktiski jebkurā vietā Jūsu mājoklī. To var izmantot visu veidu cietajām virsmām mājsaimniecībā. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju iznīcina 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Tā plašais piederumu klāsts higiēniski notīra flīzes, plītis, nosūcējus un pat vismazākās spraugas, tostarp arī grūti noņemamus netīrumus. Tam ir arī EasyFix grīdas uzgalis ar lokanu savienojumu, kas nodrošina izcilu ergonomiku, un lameļu tehnoloģija perfektiem tīrīšanas rezultātiem. Izmantojot ērto āķu un cilpu sistēmu, grīdas tīrīšanas drāniņu var bez piepūles piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt no tā, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Izmantojot divpakāpju tvaika plūsmas regulēšanu, tvaika intensitāti var perfekti pielāgot virsmai un netīrumiem. Papildu priekšrocības: piederumu un īpaša grīdas uzgaļa novietne.
Īpašības un ieguvumi
Īss uzsilšanas laiksIekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmuOptimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija. Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu. Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetneTvertni var viegli uzpildīt jebkurā laikā. Pastāvīga tvaika plūsma bez pārtraukumiem darbā. Atkaļķošanas kasetne nodrošina automātisku ūdens atkaļķošanu.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika padevi var iestatīt atbilstoši virsmai un netīrumu apjomam.
Piederumu novietne un āķis grīdas uzgalim
- Praktiska piederumu novietne. Ērta grīdas uzgaļa uzāķēšana darba pārtraukumos.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 75
|Sildīšanas jauda (W)
|1900
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|maks. 3.5
|Kabeļa garums (m)
|4
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas kasetne: 1 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvertne: ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.2 m
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
Piederumi
Atrast SC 3 EasyFix rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.