Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic Anniversary Edition

Kompakts un viegli lietojams. SG 4/2 Classic Anniversary Edition tvaika tīrītājs melnā krāsā ar unikālu dizainu un VapoHydro funkciju tīrīšanai bez ķīmiskām vielām.

Kärcher 90 gadu jubileja. SG 4/2 Classic Anniversary Edition tvaika tīrītājs melnā krāsā gādā par lielisku tīrīšanas rezultātu, fantastisku cenas un kvalitātes attiecību un augstu efektivitāti. Unikālā “viss vienā kastē” konstrukcija padara to izturīgu un ilgmūžīgu. Sverot tikai 7,5 kilogramus, tas ir kompaktākais profesionālais tvaika tīrītājs savā klasē un ir viegli lietojams, kā arī gatavs uzkopšanai tikai 3 minūtēs. Ar 4 bāru tvaika spiedienu iekārta nodrošina pietiekamas rezerves rūpīgai tīrīšanai un dezinfekcijai bez jebkādām ķīmiskām piedevām. Tādas virsmas kā letes, dzērienu dozēšanas sistēmas, flīzes, plīts virsmas un cepeškrāsnis būs nevainojami tīras. Īpaši noturīgiem netīrumiem un taukiem ir pieejama VapoHydro funkcija ar karstu ūdeni. Noņemamo ūdens tvertni ir viegli uzpildīt. Plašais piederumu klāsts, tostarp tvaika šļūtene, rokas uzgalis, punktveida strūklas uzgalis, Power uzgalis, apaļā birste, plakanā birste, tvaika skrāpis un mikrošķiedras pārvalks, ietilpst iekārtā. Kā papildaprīkojums ir pieejams arī grīdas uzgalis. Jubilejas izdevumā iekļauts arī uzgalis tekstila kopšanai, kas ļauj atsvaidzināt un nogludināt tekstilmateriālus, piemēram, apģērbu un aizkarus.

Īpašības un ieguvumi
Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Kompakts dizains, viss vienuviet
Kompakts dizains, viss vienuviet
Ilgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta. Vietu taupoša, ērta piederumu uzglabāšana pašā iekārtā. Vieglais svars (7,5 kg) gādā par vienkāršu iekārtas pārvietošanu ar vienu roku.
Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Vienkāršs darbības princips
Vienkāršs darbības princips
Ērta spiedpoga tvaika tīrītāja ieslēgšanai un izslēgšanai. LED indikatori uzrāda iekārtas gatavību darbam, ūdens trūkumu un apkopes intervālu.
Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic Anniversary Edition: VapoHydro funkcija
VapoHydro funkcija
Jaudīga tvaika un karstā ūdens tīrīšanas kombinācija. Izšķīdušie netīrumi tiek viegli noskaloti. Tīrīšanas jauda tiek palielināta, apstrādājot īpaši noturīgus netīrumus.
Daudzveidīgi piederumi
  • Daudzfunkcionāli piederumi dažādu virsmu tīrīšanai.
  • Vietu taupoša, ērta piederumu uzglabāšana pašā iekārtā.
  • Grīdas uzgalis, logu uzgalis un tapsējuma uzgalis ir pieejami atsevišķi.
Noņemama tīrā ūdens tvertne
  • Tīrā ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī.
  • Ilgi darba cēlieni ar tvaiku vai VapoHydro funkciju bez pārtraukumiem.
Ātri gatavs lietošanai jebkurā laikā
  • Gatavs darbam trīs minūšu laikā pēc ieslēgšanas.
  • Pie visiem piederumiem ir viegli piekļūt, jo tie iekārtas dizaina dēļ vienmēr atrodas vienuviet.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Boilera tilpums (l) 0.5
Tvertnes tilpums (l) 1.5
Tvaika spiediens (bar) maks. 4
Sildīšanas jauda (W) 2250
Boilera temperatūra (°C) maks. 145
Kabeļa garums (m) 5
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 7.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 460 x 298 x 265

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Rokas uzgalis ar birsti: 165 mm
  • Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.5 m
  • Uzgalis tekstila kopšanai
  • Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim
  • Tīkliņš piederumu uzglabāšanai

Aprīkojums

  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Power sprausla
  • Garais punktveida strūklas uzgalis
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
  • Visu veidu sanitāro telpu tīrīšanai tūrisma objektos
  • Darba virsmu, izlietņu, tvaika nosūcēju un krānu tīrīšanai virtuvēs
  • Higiēniska tīrīšana bez ķimikālijām
  • Bieži lietotu virsmu (piemēram, bufetes, vitrīnas, letes) tīrīšanai
  • Izlietņu, dušu, vannu, spoguļu un logu tīrīšanai
  • Lieliski piemērots lietošanai kempingos, uz kruīza kuģiem un brīvdienu mājās
Piederumi
Atrast SG 4/2 Classic Anniversary Edition rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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