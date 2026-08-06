Tvaika tīrītājs SG 4/2 Classic Anniversary Edition
Kompakts un viegli lietojams. SG 4/2 Classic Anniversary Edition tvaika tīrītājs melnā krāsā ar unikālu dizainu un VapoHydro funkciju tīrīšanai bez ķīmiskām vielām.
Kärcher 90 gadu jubileja. SG 4/2 Classic Anniversary Edition tvaika tīrītājs melnā krāsā gādā par lielisku tīrīšanas rezultātu, fantastisku cenas un kvalitātes attiecību un augstu efektivitāti. Unikālā “viss vienā kastē” konstrukcija padara to izturīgu un ilgmūžīgu. Sverot tikai 7,5 kilogramus, tas ir kompaktākais profesionālais tvaika tīrītājs savā klasē un ir viegli lietojams, kā arī gatavs uzkopšanai tikai 3 minūtēs. Ar 4 bāru tvaika spiedienu iekārta nodrošina pietiekamas rezerves rūpīgai tīrīšanai un dezinfekcijai bez jebkādām ķīmiskām piedevām. Tādas virsmas kā letes, dzērienu dozēšanas sistēmas, flīzes, plīts virsmas un cepeškrāsnis būs nevainojami tīras. Īpaši noturīgiem netīrumiem un taukiem ir pieejama VapoHydro funkcija ar karstu ūdeni. Noņemamo ūdens tvertni ir viegli uzpildīt. Plašais piederumu klāsts, tostarp tvaika šļūtene, rokas uzgalis, punktveida strūklas uzgalis, Power uzgalis, apaļā birste, plakanā birste, tvaika skrāpis un mikrošķiedras pārvalks, ietilpst iekārtā. Kā papildaprīkojums ir pieejams arī grīdas uzgalis. Jubilejas izdevumā iekļauts arī uzgalis tekstila kopšanai, kas ļauj atsvaidzināt un nogludināt tekstilmateriālus, piemēram, apģērbu un aizkarus.
Īpašības un ieguvumi
Kompakts dizains, viss vienuvietIlgmūžīga, izturīga un līdz ar to ļoti ekonomiska iekārta. Vietu taupoša, ērta piederumu uzglabāšana pašā iekārtā. Vieglais svars (7,5 kg) gādā par vienkāršu iekārtas pārvietošanu ar vienu roku.
Vienkāršs darbības principsĒrta spiedpoga tvaika tīrītāja ieslēgšanai un izslēgšanai. LED indikatori uzrāda iekārtas gatavību darbam, ūdens trūkumu un apkopes intervālu.
VapoHydro funkcijaJaudīga tvaika un karstā ūdens tīrīšanas kombinācija. Izšķīdušie netīrumi tiek viegli noskaloti. Tīrīšanas jauda tiek palielināta, apstrādājot īpaši noturīgus netīrumus.
Daudzveidīgi piederumi
- Daudzfunkcionāli piederumi dažādu virsmu tīrīšanai.
- Vietu taupoša, ērta piederumu uzglabāšana pašā iekārtā.
- Grīdas uzgalis, logu uzgalis un tapsējuma uzgalis ir pieejami atsevišķi.
Noņemama tīrā ūdens tvertne
- Tīrā ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī.
- Ilgi darba cēlieni ar tvaiku vai VapoHydro funkciju bez pārtraukumiem.
Ātri gatavs lietošanai jebkurā laikā
- Gatavs darbam trīs minūšu laikā pēc ieslēgšanas.
- Pie visiem piederumiem ir viegli piekļūt, jo tie iekārtas dizaina dēļ vienmēr atrodas vienuviet.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1.5
|Tvaika spiediens (bar)
|maks. 4
|Sildīšanas jauda (W)
|2250
|Boilera temperatūra (°C)
|maks. 145
|Kabeļa garums (m)
|5
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|460 x 298 x 265
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Rokas uzgalis ar birsti: 165 mm
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.5 m
- Uzgalis tekstila kopšanai
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim
- Tīkliņš piederumu uzglabāšanai
Aprīkojums
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Power sprausla
- Garais punktveida strūklas uzgalis
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
- Visu veidu sanitāro telpu tīrīšanai tūrisma objektos
- Darba virsmu, izlietņu, tvaika nosūcēju un krānu tīrīšanai virtuvēs
- Higiēniska tīrīšana bez ķimikālijām
- Bieži lietotu virsmu (piemēram, bufetes, vitrīnas, letes) tīrīšanai
- Izlietņu, dušu, vannu, spoguļu un logu tīrīšanai
- Lieliski piemērots lietošanai kempingos, uz kruīza kuģiem un brīvdienu mājās
Piederumi
Atrast SG 4/2 Classic Anniversary Edition rezerves daļas
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