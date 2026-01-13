Tvaika tīrītājs SG 4/4
Kompakts un jaudīgs tvaika tīrītājs SG 4/4 ar četru bāru tvaika spiedienu. Tas ir aprīkots ar tvaika strūklas regulatoru un VapoHydro funkciju, kas ļauj nodrošināt nevainojamus tīrīšanas rezultātus, bez nepieciešamības izmantot tīrīšanas līdzekļus.
SG 4/4 ir kompakts un uzticams tvaika tīrītājs ar augstu veiktspēju, kas garantē virsmu dezinfekciju*. Optimālu tīrīšanas rezultātu nodrošina 4 bāru tvaika spiediens. Tvaika padeves kontrole un VapoHydro funkcija (ļauj regulēt tvaika piesātinājumu), kas nozīmē, ka iekārtu var precīzi pielāgot jebkuram tīrīšanas darbam. Iekārtas divu tvertņu sistēmu, kas nodrošina ātru ūdens uzsildīšanu, ir iespējams uzpildīt, nepārtraucot darbu. Optimālu tīrīšanas rezultātu palīdz nodrošināt arī temperatūras indikators. Iekārtu var izmantot visdažādāko tīrīšanas uzdevumu veikšanai, turklāt neizmantojot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Iekārtai ir īpaša piederumu novietne un grīdas uzgaļu turētājs (abrazīvai un higiēniskai tīrīšanai), āķis strāvas vadam un ieplūdes caurulei (*Sertifikāts saskaņā ar standartu prEN 16615, PVC grīdām, iekārta - SG 4/4 (uzgalis grīdas tīrīšanai ar spraugām, 30 cm/sek., maksimālais tvaika spiediens, min. VapoHydro), testējamais mikroorganisms - Enterococcus hirae ATCC 10541).
Īpašības un ieguvumi
Sertificēta un ļoti efektīva dezinfekcijaVirsmas dezinfekcija saskaņā ar EN 16615, pārbaudīta ārējā laboratorijā. Efektivitātes spektrs: baktericīda un virucīda iedarbība pret apvalka vīrusiem PLUS. Testa baktērijas: Enterococcus hirae, MVA, peļu norovīruss, adenovīruss.
Dezinfekcija bez ķimikālijāmResursus taupošs un neatstāj paliekas, jo tīra tikai ar ūdeni. Maksimāla drošība, jo tiek novērsta multirezistentu mikrobu attīstība. Virsmai draudzīga tīrīšana bez ķimikālijām.
Divu tvertņu sistēmaNodalītā tvertne un uzpildes bāka ļauj uzpildīt ūdeni iekārtas darbības brīdī. Tā kā tiek uzsildīta tikai daļa no iekārtā iepildītā ūdens, iekārta ātri sasniedz vajadzīgo temperatūru un nodrošina vienmērīgu tvaika strūklas padevi. Tā kā SG 4/4 iekārtai ir liela tvertnes ietilpība (vairāk par 4 litriem), to var izmantot ilgāku laiku bez papildu uzpildes.
VapoHydro
- VapoHydro funkcija ļauj vienmērīgi regulēt tvaika padeves intensitāti atbilstīgi veicamajam tīrīšanas uzdevumam.
- Papildus tvaika spiedienam, ir iespējams regulēt arī tvaika piesātinājumu — no pilnas tvaika strūklas līdz karsta ūdens strūklai.
- Karstā ūdens strūkla efektīvi šķīdina pat visnoturīgākos netīrumus.
Piederumu novietne
- Iekārtas korpusā esošajā nodalījumā var ievietot dažādus tās piederumus.
- Tādējādi sīkās detaļas vienmēr ir droši novietotas un nepastāv risks tās pazaudēt.
- Iekārtas aizmugurē ir īpaši turētāji pagarinājuma caurulēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Boilera tilpums (l)
|2.4
|Tvertnes tilpums (l)
|2
|Tvaika spiediens (bar)
|maks. 4
|Sildīšanas jauda (W)
|2300
|Uzsilšanas laiks (min)
|9
|Boilera temperatūra (°C)
|maks. 145
|Kabeļa garums (m)
|7.5
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|475 x 320 x 275
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Rokas uzgalis ar birsti: 165 mm
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 505 mm
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2 m
- Grīdas uzgalis ar savācējgumijām: 320 mm
- Grīdas uzgalis ar sariem: 310 mm
- Piltuve ūdens uzpildīšanai
- Tvaika iesūkšanas caurule: 2 Gabals(i)
- Frotē auduma pārvalks rokas uzgalim
- Grīdas uzgaļa pārvalks (frotē audums, 400 x 200 mm)
- Grīdas uzgaļa pārvalks (frotē audums, 480 x 270 mm)
Aprīkojums
- Tvertne: ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Power sprausla
- Īsais punktveida strūklas uzgalis
- Garais punktveida strūklas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- VapoHydro funkcija
- Bezpakāpju tvaika intensitātes kontrole
- Tvaika boilera drošības slēdzis
- Tvaika pistoles drošības slēdzis
Videos
Pielietošanas veidi
- Daudzpusīga un lietojama vietās ar augstām higiēnas prasībām