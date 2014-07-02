2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх). 1" – 1"
Особенности и преимущества
Коннектор с двумя выходами
- Для подсоединения внутрееней резьбы с внутренней резьбой. Можно использовать как один так и 2 выхода
Гибкая установка
- Оптимальное соединение шлангов и труб
Установка без инструментов
- Подключение не требует инструментов.
Оптимизированное резьбовое соединение
- Надежное уплотнение адаптера без уплотнительной ленты.
Спецификации
Технические характеристики
|Размеры
|1" – 1"
|Размер резьбы
|G1
|Диаметр
|1″
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,063
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,098
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 128 x 40
Оснащение
- Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Совместимая техника
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.