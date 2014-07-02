Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și sigur la două racorduri de apă cu filet interior — și poate fi utilizată flexibil cu una sau două ieșiri active. Ambele ieșiri pot fi orientate pe lateral sau una dintre ieșiri poate fi orientată pe lateral, iar cealaltă poate fi orientată în sus. Racord filetat: G1 (33,3 mm) la G1 (33,3 mm).