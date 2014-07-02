Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe
Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.
Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și sigur la două racorduri de apă cu filet interior — și poate fi utilizată flexibil cu una sau două ieșiri active. Ambele ieșiri pot fi orientate pe lateral sau una dintre ieșiri poate fi orientată pe lateral, iar cealaltă poate fi orientată în sus. Racord filetat: G1 (33,3 mm) la G1 (33,3 mm).
Caracteristici si beneficii
Adaptor de racordare cu 2 cai
- Racordarea rapida a cuplurilor de apa cu filet interior la o pompa cu filet interior. Pentru utilizarea unui orificiu sau a doua orificii de iesire active. Include capac.
Instalare flexibila
- Aliniere optima a furtunurilor si tevilor racordate.
Instalare fara a fi necesare alte scule
- Nu sunt necesare instrumente pentru racordare
Filetare de racordare optimizată
- Etanșarea sigură a adaptorului fără bandă de etanșare etc.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiuni
|1" la 1"
|Dimensiune filet
|G1
|Diametru
|1″
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|80 x 128 x 40
Echipament
- Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.