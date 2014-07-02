Pompa de adancime BP 4 Deep Well

Pompa submersibila de inalta presiune, BP 4 Deep Well - ideala pentru apa subterana din fantani (adanci). Cu carcasa din inox, suport montare + comutator pornire/oprire separat.

Pompa submersibila de inalta presiune BP 4 Deep Well este ideala pentru folosirea surselor alternative de apa. Este adecvata atat pentru udarea gradinii, cat si pentru alimentarea cu apa a casei - impreuna cu un regulator de presiune. Folosirea apei din fantana proprie pentru gospodarie si gradina, va genera economii considerabile de apa potabila. Carcasa din inox a pompei si racordurile cu filet sunt extrem de rezistente. Prefiltrul integrat si piciorul de fixare protejeaza corespunzator admisia de apa a pompei contra contaminarii in timpul si dupa instalare. Funia de 15 m furnizata poate fi montata pe pompa, permitand astfel coborarea in siguranta in put. Datorita comutatorului de pornire/oprire de la capatul cablului, pompa poate fi utilizata confortabil si in siguranta. Setul inclus pentru racordarea furtunului poate fi utilizat pentru conectarea furtunurilor de 3/4" si 1" la pompa, fara niciun fel de probleme. Include o supapa de siguranta integrata.

Caracteristici si beneficii
Pompa de adancime BP 4 Deep Well: Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet
Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet
Durata de viata extinsa si rezistenta la lovituri
Pompa de adancime BP 4 Deep Well: Include racord pompa si supapa de retinere
Include racord pompa si supapa de retinere
Racord rapid al furtunurilor, de 3/4" si 1" la pompa.
Pompa de adancime BP 4 Deep Well: Suport de montare ca ajutor de instalare
Suport de montare ca ajutor de instalare
Protectie de incredere contra murdariei, la coborarea si instalarea pompei.
Comutator pornire/oprire la capatul cablului
  • Functionare convenabila si sigura a pompei.
Include funie prindere 15 metri
  • Pentru fixarea sigura a pompei,
Prefiltru integrat
  • Protejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 700
Debit maxim transportat (l/h) < 4600
Înălțimea de pompare (m) 43
Presiune (bar) max. 4,3
Adâncime de scufundare (m) max. 12
Diametrul minim al țevii pentru puț (mm) 150
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 15
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Culoarea argintiu
Greutate fără accesorii (kg) 7,1
Greutate cu ambalaj (kg) 11,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 105 x 105 x 710

Scope of supply

  • Piesa racord furtun de 1″, ¾″ cu clema de furtun
  • Include cordon de fixare de 30 metri

Echipament

  • Supapa de sens integrata
  • Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet
  • Suport de montare ca ajutor de instalare
  • Prefiltru integrat
  • Optiune de utilizare a unui cordon de fixare
  • Comutator de pornire/ oprire separat, la capatul cablului
Pompa de adancime BP 4 Deep Well
Pompa de adancime BP 4 Deep Well
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii din fântâni
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova