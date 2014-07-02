Pompa submersibila de inalta presiune BP 4 Deep Well este ideala pentru folosirea surselor alternative de apa. Este adecvata atat pentru udarea gradinii, cat si pentru alimentarea cu apa a casei - impreuna cu un regulator de presiune. Folosirea apei din fantana proprie pentru gospodarie si gradina, va genera economii considerabile de apa potabila. Carcasa din inox a pompei si racordurile cu filet sunt extrem de rezistente. Prefiltrul integrat si piciorul de fixare protejeaza corespunzator admisia de apa a pompei contra contaminarii in timpul si dupa instalare. Funia de 15 m furnizata poate fi montata pe pompa, permitand astfel coborarea in siguranta in put. Datorita comutatorului de pornire/oprire de la capatul cablului, pompa poate fi utilizata confortabil si in siguranta. Setul inclus pentru racordarea furtunului poate fi utilizat pentru conectarea furtunurilor de 3/4" si 1" la pompa, fara niciun fel de probleme. Include o supapa de siguranta integrata.