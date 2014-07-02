Электронное реле давления с устройством защиты от работы без воды
Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Для дооснащения садового насоса до уровня домового автомата водоснабжения. Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды устройство защиты от "сухого хода" отключает насос во избежание его повреждения. С соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,961
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,081
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|135 x 100 x 190
Совместимая техника
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).