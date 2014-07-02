Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat
Presostatul electronic inchide si deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.
Comutator de presiune electronica incepe automat si termina pompa la cerere pe partea presiunii. Comutatorul flotor incepe/termina in mod automat pompa si previne functionarea uscata. Solutia ideala pentru transformarea pompei de gradina cu o pompa de presiune inalta pentru utilizarea casnica. Comutatorul de presiune electronic este disponibil cu filet de racord 1" (33.3 mm).
Caracteristici si beneficii
Presostat electronic
- Presostatul electronic pentru pornirea si oprirea automata a pompei in caz de nevoie.
Presostatul electronic cu siguranta impotriva actionarii pe uscat
- Ideal pentru modificarea unei pompe de gradina intr-un automat de apa menajera.
Siguranta integrata de actionare pe uscat
- Daca pe partea de aspiratie nu curge apa, siguranta de actionare pe uscat a pompei protejeaza pompa impotriva defectiunilor si o opreste automat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|135 x 100 x 190
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.