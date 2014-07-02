Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР.
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,082
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,118
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|84 x 59 x 59
Совместимая техника
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.