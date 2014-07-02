Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР.

Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 ВР. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,082
Вес (с упаковкой) (кг) 0,118
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 84 x 59 x 59
Области применения
  • Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.
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Created with AI (artificial intelligence)

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