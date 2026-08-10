Пульверизатор Extra для оконного пылесоса
Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.
Комплект включает пульверизатор с насадкой регулируемой рабочей ширины, обтяжку из микроволокна с застежкой-липучкой, скребок для удаления стойких загрязнений и концентрат средства для мойки окон (20 мл).
Особенности и преимущества
Узкие и широкие окна
- Для очистки узких и широких окон
Крепление липучка
- Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Скребок
- С помощью скребка даже самые старые и трудновыводимые загрязнения могут быть удалены без проблем
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Состав текстильного материала
|85% полиэстер; 15% полиамид
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,205
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 250
Совместимая техника
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Гладкие поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко