Set suplimentar sticlă pulverizare
Noul set Extra cu sticlă de pulverizare, care include o lavetă de ștergere din microfibră cu fixare cu scai, raclete de ștergere late și înguste, racletă pentru murdăria grosieră și un flacon de 20 de ml de concentrat pentru curățarea geamurilor.
Cu noul set de sticle de pulverizare Premium, care include un suport pentru pad reglabil în dimensiune, atât ferestrele late, cât și cele înguste pot fi șterse cu ușurință. Cu ajutorul sistemului de fixare cu scai, lavete de ștergere din microfibre poate fi atașată ușor și poate fi schimbată rapid. În plus, cu racleta de murdărie, chiar și murdăria persistentă poate fi îndepărtată de pe fereastră.
Caracteristici si beneficii
Lame de ștergere înguste și late
- Pentru ștergerea individuală a geamurilor de dimensiuni mari și mici.
Sistem de fixare cu scai
- Mulțumită sistemului de fixare cu scai, cârpa de ștergere din microfibre poate fi înlocuită foarte ușor și rapid.
Răzuitor murdărie
- Cu racleta de murdărie, chiar și murdăria cea mai persistentă poate fi îndepărtată în cel mai scurt timp.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Compoziția fibrelor textile
|80% Poliester; 15% Poliamidă
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 120 x 250
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Suprafețe netede
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Chiar și murdăria persistentă