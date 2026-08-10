Cu noul set de sticle de pulverizare Premium, care include un suport pentru pad reglabil în dimensiune, atât ferestrele late, cât și cele înguste pot fi șterse cu ușurință. Cu ajutorul sistemului de fixare cu scai, lavete de ștergere din microfibre poate fi atașată ușor și poate fi schimbată rapid. În plus, cu racleta de murdărie, chiar și murdăria persistentă poate fi îndepărtată de pe fereastră.