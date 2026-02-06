Aspirator geamuri WV 5 Plus Anniversary Edition

Ediția limitată WV 5 Plus Anniversary Edition, cu accesorii speciale, creată pentru a marca cei 90 de ani ai companiei, asigură geamuri curate, fără urme și fără picaturi, în cel mai scurt timp.

WV 5 Plus Anniversary Edition, creat pentru a marca cei 90 de ani ai companiei, este o variantă limitată, cu un design special și accesorii dedicate. Cu această ediție, Kärcher – inventatorul Window Vac – lansează un aparat care perfecționează și mai mult curățarea ferestrelor, oferind rezultate impecabile, fără urme și fără picaturi. Datorită autonomiei extinse a bateriei, utilizatorii pot curăța suprafețele pentru o perioadă și mai lungă, fără întreruperi. În plus, sistemul de baterii interschimbabile permite curățarea continuă prin achiziționarea unei baterii suplimentare. Mânerul ergonomic, cu elemente moi, îmbunătățește manevrabilitatea și confortul în utilizare față de modelul anterior. Aparatul este prevăzut cu distanțiere pe duza de aspirare, asigurând rezultate mai bune chiar și pe margini. Setul include o sticlă pulverizatoare, o lavetă din microfibră, o duză de aspirare îngustă pentru ferestre cu grilaj, o racletă pentru îndepărtarea murdăriei persistente și o lavetă din microfibră suplimentară, cu un conținut ridicat de fibre abrazive, ideală pentru curățarea eficientă a ferestrelor exterioare.exterior. .

Caracteristici si beneficii
Aspirator geamuri WV 5 Plus Anniversary Edition: Baterie detasabila
Baterie detasabila
Acumulatorul detasabil si acumulatorul de rezerva, optional, permit curatarea ferestrelor fara intrerupere.
Aspirator geamuri WV 5 Plus Anniversary Edition: Curatare confortabila a marginilor
Curatare confortabila a marginilor
Distantierul reglabil manual permite curatarea perfecta, fara cute, pana la margini.
Aspirator geamuri WV 5 Plus Anniversary Edition: Mâner confortabil cu indicator al nivelului bateriei
Mâner confortabil cu indicator al nivelului bateriei
Manerul moale, Soft-Grip face manipularea dispozitivului mai usoara. 3 LED-uri indică starea actuală de încărcare a bateriei
Duză de aspirare interschimbabilă
  • Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Silințios
  • Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă.
Original
  • Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
  • Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
  • Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Complet igienic
  • Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Aplicații multiple
  • Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm) 280
Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm) 170
Capacitate rezervor de apă murdară (ml) 100
Timpul de lucru al acumulatorului (min) 35
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 185
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion detașabilă
Performanță per încărcare a bateriei (m²) approx. 105
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Culoarea Negru
Greutate (inclusiv acumulator) (kg) 0,7
Greutate fără accesorii (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 125 x 280 x 325

Scope of supply

  • Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
  • Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
  • Duză de aspirație îngustă
  • pânză microfibră outdoor: 1 x
  • Răzuitor murdărie

Echipament

  • Duza de aspirare
  • Duză de aspirare interschimbabilă
Aspirator geamuri WV 5 Plus Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Geamuri cu grilaj
  • Suprafețe netede
  • Oglinzi
  • Mese de sticlă
  • Faianță
  • Gresie și faianță
Accesorii
Detergenti
