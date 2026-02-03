Aspirator geamuri WV 5 Plus N Battery
WV 5 Plus N Battery: Aspirator pentru curățarea geamurilor alimentat de baterie, cu sticlă pulverizatoare cu lavetă din microfibră, agent de curățare, stație de încărcare și baterie suplimentară. O soluție pentru curățarea geamurilor fără picurare, fără urme și fără întreruperi.
Obțineți cel mai înalt standard în curățarea geamurilor cu WV 5 Plus N de la Kärcher, pionierii tehnologiei Window Vac alimentată de baterie. Acest dispozitiv inovator asigură o curățare a geamurilor fără efort, fără urme și fără picurare, oferind rezultate impecabile. Kit-ul WV 5 Plus N include un aspirator de geamuri, o duză de aspirare îngustă (special concepută pentru geamurile de dimensiuni mici și suprafețe înguste), o sticlă pulverizatoare cu lavetă din microfibră, detergent, o stație de încărcare și o baterie suplimentară (pentru curățare continuă). Interacțiunea perfectă între sticla pulverizatoare și laveta din microfibră asigură o curățare deosebit de eficientă. Durata extinsă a bateriei depășește performanțele modelelor anterioare. Distanțierele de pe duza de aspirare contribuie la rezultate mai bune de curățare până la margini. Componentele moi ale mânerului aduc un plus de confort, făcând WV 5 și mai ergonomic decât modelele anterioare. Stația de încărcare servește la încărcarea bateriilor individuale și la stocarea sigură a aspiratorului. Ridicați-vă experiența de curățare a geamurilor cu WV 5 Plus N.
Caracteristici si beneficii
Include bateriea de schimb și stața de încărcareCurățați fără pauze datorită bateriei de schimb.
Curatare confortabila a marginilorDistantierul reglabil manual permite curatarea perfecta, fara cute, pana la margini.
Mâner confortabil cu indicator al nivelului baterieiManerul moale, Soft-Grip face manipularea dispozitivului mai usoara. Trei LED-uri deasupra intrerupatorului de pornire/oprire prezinta starea curenta de incarcare.
Duză de aspirare interschimbabilă
- Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Silințios
- Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Complet igienic
- Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm)
|170
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|185
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 210
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,7
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Acumulator: Baterie interschimbabilă pentru WV 5 și WVP 10 (2 buc.)
- Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
- Duză de aspirație îngustă
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Geamuri cu grilaj
- Suprafețe netede
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță