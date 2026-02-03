Obțineți cel mai înalt standard în curățarea geamurilor cu WV 5 Plus N de la Kärcher, pionierii tehnologiei Window Vac alimentată de baterie. Acest dispozitiv inovator asigură o curățare a geamurilor fără efort, fără urme și fără picurare, oferind rezultate impecabile. Kit-ul WV 5 Plus N include un aspirator de geamuri, o duză de aspirare îngustă (special concepută pentru geamurile de dimensiuni mici și suprafețe înguste), o sticlă pulverizatoare cu lavetă din microfibră, detergent, o stație de încărcare și o baterie suplimentară (pentru curățare continuă). Interacțiunea perfectă între sticla pulverizatoare și laveta din microfibră asigură o curățare deosebit de eficientă. Durata extinsă a bateriei depășește performanțele modelelor anterioare. Distanțierele de pe duza de aspirare contribuie la rezultate mai bune de curățare până la margini. Componentele moi ale mânerului aduc un plus de confort, făcând WV 5 și mai ergonomic decât modelele anterioare. Stația de încărcare servește la încărcarea bateriilor individuale și la stocarea sigură a aspiratorului. Ridicați-vă experiența de curățare a geamurilor cu WV 5 Plus N.