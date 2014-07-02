Входной фильтр с обратным клапаном 3/4"

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом.

Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.

Особенности и преимущества
Обратный клапан
  • Обратный клапан предоствращает отток воды из всасывающего шланга, что сокращает время забора воды при повторном включении насоса
Для присоединения к всасывающему шлангу
  • Для индивидуального подключения как всасывающая гарнитура
Спецификации

Технические характеристики

Размеры Подходит для 3/4'' шлангов
Цвет Черный
Вес (кг) 0,077
Вес (с упаковкой) (кг) 0,097
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 40 x 146 x 40
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
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Created with AI (artificial intelligence)

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