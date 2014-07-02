Filtru de aspirare cu retentie de oprire, baza, "3/4"
Filtru de aspirare cu retentie de oprire in versiunea de baza pentru conectarea la furtunul de aspirare 3/4" - disponibil in vrac.
Filtru de aspirare cu retentie de reflux pentru furtunuri 1". Adecvat pentru conectarea la lungimile de taiere ale furtunului de aspirare pentru pompe de gradina si pompe cu presiune ridicata pentru utilizare domestica. Filtrul de aspirare cu retentie de reflux previne refluxul apei si scurteaza perioada de amorsare. Include o clema de furtun.
Caracteristici si beneficii
Oprirea retinerii
- Oprirea de retentie impiedica returul apei pompate si scurteaza astfel perioada de aspirare.
Pentru conectarea la furtun de aspirare - marfa la metru
- Pentru compunerea individuala a garniturilor de furtunuri de aspirare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiuni
|Adecvat pentru furtunuri de 3/4"
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|40 x 146 x 40
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.