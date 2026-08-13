Uteplatser bör rengöras regelbundet och noggrant för att hållas fria från väderrelaterad smuts. Med dessa borstvalsar, som är speciellt framtagna för träytor och trall i kompositmaterial (WPC), avlägsnas smuts utomhus på ett särskilt jämnt och grundligt sätt. De fyra borstvalsarna i setet är enkla att byta ut och fungerar som ersättning för de borstvalsar som medföljer terrasstvätten PCL 6 vid leverans.