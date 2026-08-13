Borstvalsar för träytor PCL 6
Med borsthuvudena från detta set om fyra borstvalsar för PCL 6 avlägsnas smuts utomhus på ett jämnt och spårlöst sätt. Träytor och trall i kompositmaterial (WPC) rengörs effektivt och får tillbaka sin ursprungliga lyster, så att de ser som nya ut igen.
Uteplatser bör rengöras regelbundet och noggrant för att hållas fria från väderrelaterad smuts. Med dessa borstvalsar, som är speciellt framtagna för träytor och trall i kompositmaterial (WPC), avlägsnas smuts utomhus på ett särskilt jämnt och grundligt sätt. De fyra borstvalsarna i setet är enkla att byta ut och fungerar som ersättning för de borstvalsar som medföljer terrasstvätten PCL 6 vid leverans.
Egenskaper och fördelar
Grundlig och enhetlig rengöring av träytor och komposittrall i utomhusområden med god ytprestanda
Borstmaterial som är särskilt anpassat för rengöring av hårdare material
Optimerad borstprofil för rengöring av träytor och komposittrall
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Användningsområden
- Terrass
- Balkong
- Träytor
- Grönlav
- Mossa